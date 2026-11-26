Полазником называли первого гостя, который приходил в дом в определенный день зимнего праздничного цикла. Этот обычай не ограничивался Рождеством: этнографы зафиксировали его на Введение, праздник Николая, Зачатие святой Анны и другие праздники. В отдельных местностях полазника ждали также на Новый год.

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Традиция была распространена преимущественно в западных регионах Украины, в частности на Подолье, в Галичине и на Бойковщине, но имела местные различия. Согласно народным поверьям, первый посетитель символически определял, каким будет следующий год для хозяев.

Кто мог стать первым гостем

Интересно, что "полазником" не всегда был человек. В некоторых украинских местностях в дом первым заводили домашнее животное: вола, корову, лошадь, овцу, барана или теленка. Его могли угостить хлебом и водой, чтобы скот был здоров, хорошо плодился, а хозяйство процветало.

Этнограф Иван Франко в конце XIX века записал такой обычай на Введение: в дом приводили телку или бычка и давали им хлеба и воды. Это должно было обеспечить хороший приплод скота.

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Кто такой полазник и что он значил для украинцев / Magnific

Если же первым в дом входил мужчина, хорошей приметой считали молодого, здорового и состоятельного гостя. Зато появления больного, бедного человека или пожилой женщины, согласно некоторым народным поверьям, опасались. На Бойковщине исследователи также зафиксировали обычай специально приглашать на роль полазника маленького мальчика.

Люди старались не нарушать этот порядок: кое-где соседи даже избегали заходить друг к другу в определенные праздничные дни, чтобы случайно не стать нежелательным первым гостем.

Так древний обычай отражал представления украинцев о символической силе первого шага нового праздничного дня. А особое внимание к скоту напоминает, насколько важными для крестьян были здоровое хозяйство, приплод и благосостояние семьи.

Посещение соседей, массовые сборы, вечерницы – все это занимало большую часть жизни общества в давние времена. Не зря в старину украинцы называли ноябрь братчинами.