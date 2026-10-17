5 відомих фраз, які християни помилково вважають біблійними

Українці щодня використовують у своїй розмовній мові десятки сталих виразів та вважають їх цитатами з найголовнішої книги християн. Однак священник Православної Церкви України Юліан Тимчук розвінчав цей популярний суспільний міф.

У своєму інстаграмі отець ПЦУ назвав найвідоміші народні фрази, які тисячі людей щодня промовляють як біблійні істини. Хоча насправді Святе Письмо їх зовсім не містить.

Популярні вислови, які часто помилково приписують Біблії

Часто ми шукаємо розраду або виправдання своїм вчинкам у релігійних текстах, навіть не перевіряючи першоджерело. Священник ПЦУ Юліан Тимчук зазначив, що тисячі людей озвучують певні фрази як біблійні, хоча в самій Біблії їх абсолютно немає. Люди просто схильні плутати звичайну народну мудрість зі священними текстами.

Першим яскравим прикладом такого самообману є всім відомий вислів про життєву обережність. У суспільстві міцно вкорінилася фраза "Береженого Бог береже". Священник ПЦУ Юліан Тимчук категорично наголосив, що такої фрази у Святому Письмі немає.

Так само ми часто чуємо або самі кажемо іншим настанову: "На Бога надійся, але сам не зівай". Звісно, це гарна цитата, яка спонукає людину брати відповідальність за своє життя у власні руки, але вона теж не біблійна. Отець Юліан попросив християн відокремлювати життєвий досвід предків від релігійних догм.

Ще однією розповсюдженою фразою, яка слугує своєрідним психологічним заспокійливим під час серйозних життєвих негараздів, є вислів – "Все, що не робиться, все на краще". Юліан Тимчук погодився, що, можливо, так воно і є. Однак священнослужитель зауважив, що цей популярний оптимістичний вислів також походить не з Біблії.

Окремої уваги заслуговують фрази, які формують неправильне ставлення до труднощів або шкідливих звичок. Наприклад, вислів "Бог терпів і нам велів" багато хто використовує для виправдання власної бездіяльності. Як пояснив духовний наставник, ця фраза теж не має жодного стосунку до Біблії.

Крім цього, священник впевнений, що багато хто чув вислів "Пий та не упивайся". За словами Юліана Тимчука, дослівно такої цитати в Біблії теж немає.

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