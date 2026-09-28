Ви точно їх чули: 7 українських імен, якими найчастіше називають дітей у США та Європі

Повномасштабна війна привернула увагу всього світу до України. Через це іноземці почали набагато більше цікавитися нашою культурою, історією та традиціями.

Багато людей на Заході вперше відкрили для себе українські пісні, літературу та мову. Така хвиля щирої симпатії призвела до неочікуваного явища, зокрема помітно вплинула на те, які імена батьки в інших країнах обирають для своїх новонароджених дітей. Про це детальніше – йдеться на ютуб-каналі Mama v temi.

Найпопулярніші українські імена для дітей за кордоном

Починаючи з 2022 року, у пологових будинках США, Канади та Великої Британії зафіксували сплеск інтересу до імен зі слов'янським корінням. Іноземні пари все частіше відмовляються від звичних англомовних варіантів на користь нових і незвичних за звучанням.

Справжніми фаворитами серед дівчаток стали прості та мелодійні імена – Мілана, Ніка та Злата. Батькам подобається, що вони звучать м'яко, легко запам'ятовуються та водночас мають глибокий зміст, адже ім'я Злата, наприклад, асоціюється з чимось світлим, дорогоцінним і сонячним.

Як називають дітей у США та Європі – список українських імен / Фото Magnific

Схожа історія сталася і з іменами для хлопчиків. За кордоном різко зросла популярність імен Лука та Леон. Хоча вони відомі у світі з давніх часів, новий пік попиту напряму пов'язаний зі щоденними згадками про Україну. Жителі західних країн щодня бачили ці імена в новинних стрічках, волонтерських звітах або історіях звичайних українців і просто закохалися в їхню коротку форму.

Однак найбільшим відкриттям став вибір суто українських імен серед американців. У США дедалі частіше називають дітей Тарасами та Лесями. Іноземців надихають постаті видатних українських авторів – Тараса Шевченка та Лесі Українки, чия творчість уособлює мужність, гідність і жагу до волі. Батьки прагнуть закласти ці сильні риси у характер власних дітей, тому українські імена стають важливою частиною родинних історій далеко за межами нашої країни.

До речі, раніше ми розповідали про стародавнє ім'я, яке вже понад тисячу років у тренді.