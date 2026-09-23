З Днем ангела Івана 2026 – гарні листівки, вірші та привітання своїми словами до свята
23 вересня віряни відзначають свято Зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Цього дня також згадують усіх, хто носить ім’я Іван, і традиційно бажають їм здоров’я, щастя та Божого благословення.
З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань з Днем ангела Івана. Тут зібрали теплі та щирі слова, які можна надіслати рідним, друзям чи знайомим.
Привітання з Днем ангела Івана своїми словами
- З днем ангела, Іване! Хай твій ангел завжди йде поруч і додає сил там, де їх бракує. Дякую, що ти є таким, який є – надійним і справжнім. Тепла тобі і миру.
- Вітаю з іменинами! Твоє ім'я носили сильні духом люди, і в тобі ця сила теж відчувається. Хай доля дарує тобі стільки ж підтримки, скільки ти сам даруєш іншим. Щастя тобі – справжнього.
- З днем ангела! Хай кожен день приносить привід для щирої посмішки, а поруч завжди будуть люди, які тебе цінують такого, який ти є. Дякую, що ти поруч.
- Вітаю тебе, Іване, зі святом! Нехай Господь береже тебе і твою родину, а серце завжди знаходить спокій навіть у найважчі дні. Миру тобі, сил і теплих людей навколо.
- З іменинами! Хай ангел-хранитель тримає тебе під своїм крилом, а життя дарує більше радості, ніж труднощів. Дякую за все, що ти робиш для тих, хто тебе любить. Щастя тобі, справжнього і простого.
Привітання з Днем ангела Івана українською мовою
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З Днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Вітаю із днем ангела, Іване,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Я про свято пам’ятаю,
З іменинами вітаю!
Буде хай життя прекрасним,
Як веселка в небі яснім.
А щасливих днів в рочок,
Наче в небі зірочок.
Хай твій ангел-охоронець
Освітлює завжди сонцем шлях!
***
Привітання з Днем ангела Івана картинки
Картинки з Днем ангела Івана / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Івана / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Івана своїми словами / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем ангела Івана / Колаж 24 Каналу
Маємо ще одну добірку привітань з Днем ангела Івана. Там зібрали теплі слова, які можна надіслати рідним, друзям чи знайомим.