По случаю праздника "24 Канал" подготовил подборку поздравлений с Днем ангела Ивана. Здесь собраны теплые и искренние слова, которые можно отправить родным, друзьям или знакомым.
Поздравления с Днем ангела Ивана своими словами
- С днем ангела, Иван! Пусть твой ангел всегда идет рядом и придает сил там, где их не хватает. Спасибо, что ты такой, какой есть – надежный и настоящий. Тепла тебе и мира.
- Поздравляю с именинами! Твое имя носили сильные духом люди, и в тебе эта сила тоже чувствуется. Пусть судьба дарит тебе столько же поддержки, сколько ты сам даришь другим. Счастья тебе – настоящего.
- С днем ангела! Пусть каждый день приносит повод для искренней улыбки, а рядом всегда будут люди, которые ценят тебя таким, какой ты есть. Спасибо, что ты рядом.
- Поздравляю тебя, Иван, с праздником! Пусть Господь хранит тебя и твою семью, а сердце всегда обретает покой даже в самые тяжелые дни. Мира тебе, сил и теплых людей вокруг.
- С именинами! Пусть ангел-хранитель держит тебя под своим крылом, а жизнь дарит больше радости, чем трудностей. Спасибо за все, что ты делаешь для тех, кто тебя любит. Счастья тебе, настоящего и простого.
Поздравление с Днем ангела Ивана на украинском языке
***
З Днем ангела, Іване, вітаю
Та від серденька тобі я бажаю:
Щоб свята бували часті,
Щедрі, пишні та прекрасні.
Спокій в серці хай панує,
Втіху й злагоду дарує.
Щиро душа хай співає,
Кожна мить нехай надихає.
***
Вітаю із днем ангела, Іване,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
***
Я про свято пам’ятаю,
З іменинами вітаю!
Буде хай життя прекрасним,
Як веселка в небі яснім.
А щасливих днів в рочок,
Наче в небі зірочок.
Хай твій ангел-охоронець
Освітлює завжди сонцем шлях!
***
Поздравления с Днем ангела Ивана: картинки
Картинки с Днем ангела Ивана / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Ивана / Коллаж 24 Канала
С Днем ангела Ивана своими словами / Коллаж 24 Канала
Картинки с Днем ангела Ивана / Коллаж 24 Канала
У нас есть еще одна подборка поздравлений с Днем ангела Ивана. В ней собраны теплые слова, которые можно отправить родным, друзьям или знакомым.