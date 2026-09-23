З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань з Днем ангела Івана. Тут зібрали теплі та щирі слова, які можна надіслати рідним, друзям чи знайомим.

Привітання з Днем ангела Івана своїми словами

З днем ангела, Іване! Хай твій ангел завжди йде поруч і додає сил там, де їх бракує. Дякую, що ти є таким, який є – надійним і справжнім. Тепла тобі і миру.

Вітаю з іменинами! Твоє ім'я носили сильні духом люди, і в тобі ця сила теж відчувається. Хай доля дарує тобі стільки ж підтримки, скільки ти сам даруєш іншим. Щастя тобі – справжнього.

З днем ангела! Хай кожен день приносить привід для щирої посмішки, а поруч завжди будуть люди, які тебе цінують такого, який ти є. Дякую, що ти поруч.

Вітаю тебе, Іване, зі святом! Нехай Господь береже тебе і твою родину, а серце завжди знаходить спокій навіть у найважчі дні. Миру тобі, сил і теплих людей навколо.

З іменинами! Хай ангел-хранитель тримає тебе під своїм крилом, а життя дарує більше радості, ніж труднощів. Дякую за все, що ти робиш для тих, хто тебе любить. Щастя тобі, справжнього і простого.

Привітання з Днем ангела Івана українською мовою

***

З Днем ангела, Іване, вітаю

Та від серденька тобі я бажаю:

Щоб свята бували часті,

Щедрі, пишні та прекрасні.

Спокій в серці хай панує,

Втіху й злагоду дарує.

Щиро душа хай співає,

Кожна мить нехай надихає.

***

Вітаю із днем ангела, Іване,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

***

Я про свято пам’ятаю,

З іменинами вітаю!

Буде хай життя прекрасним,

Як веселка в небі яснім.

А щасливих днів в рочок,

Наче в небі зірочок.

Хай твій ангел-охоронець

Освітлює завжди сонцем шлях!

***

Привітання з Днем ангела Івана картинки



Картинки з Днем ангела Івана / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем ангела Івана / Колаж 24 Каналу



З Днем ангела Івана своїми словами / Колаж 24 Каналу





Картинки з Днем ангела Івана / Колаж 24 Каналу



Маємо ще одну добірку привітань з Днем ангела Івана. Там зібрали теплі слова, які можна надіслати рідним, друзям чи знайомим.