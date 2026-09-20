З Днем ангела Олени 2026 – милі листівка, вірші та привітання своїми словами для кожної іменинни

20 вересня свої іменини святкують Олени. Тож сьогодні офіційно можна приймати теплі слова, обійми й хоча б один шматок торта без жодних докорів сумління – все-таки День ангела буває не щодня.

24 Канал зібрав добірку привітань для всіх Олен – щирих, теплих. Обирайте те, що пасує саме вашій Олені, й не забудьте нагадати їй, що сьогодні вона має ще одну законну причину усміхнутися.

Привітання з Днем ангела Олени своїми словами

З днем ангела, Олено! Хай твоя небесна покровителька завжди береже тебе від бід, а серце залишається таким же світлим, як і зараз. Тепла тобі і миру.

Вітаю з іменинами! Нехай кожен день дарує привід для посмішки, а поруч завжди будуть люди, які тебе цінують. Щастя тобі – справжнього, простого і теплого.

З днем ангела! Хай ангел-хранитель веде тебе тільки добрими дорогами, а в домі завжди панують затишок і злагода. Дякую, що ти є.

Вітаю тебе, Олено, зі святом! Нехай Господь береже тебе і твою родину, а душа завжди знаходить спокій. Миру, здоров'я і радості на кожен день.

З іменинами! Хай доля дарує тобі лише світлі миті, а труднощі оминають стороною. Тепла тобі стільки, скільки ти сама даруєш іншим.

З Днем ангела Олени вірші українською

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Олені побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Нехай ангел небесний тебе збереже,

Поставит захист твердий, як граніт.

З Днем ангела вітаєм тебе теж,

Нехай тебе ангел від бід захистить!

***

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту.

Хай ангел тобі подарує натхнення,

Мрії омріяні стануть реальністю,

Світлого й мирного твого сьогодення,

Повного щастя і радості!

***

З Днем ангела Олену вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай твоє серце не знає тривоги,

Рівною буде хай життєва дорога,

Сонце щодня хай всміхається щиро,

Зі святом тебе, з ласкою і миром!

***

Привітання з Днем ангела Олени картинки



Привітання з Днем ангела Олени / Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Олени картинки / Колаж 24 Каналу



З Днем ангела Олени привітанян своїми словами / Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Олени привітанян своїми словами / Колаж 24 Каналу

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