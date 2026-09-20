24 Канал подготовил подборку поздравлений для всех Елен – искренних и теплых. Выбирайте то, что подходит именно вашей Елене, и не забудьте напомнить ей, что сегодня у нее есть еще один повод улыбнуться.

Поздравления с Днем ангела Елены своими словами

С днем ангела, Елена! Пусть твоя небесная покровительница всегда оберегает тебя от бед, а сердце остается таким же светлым, как и сейчас. Тепла тебе и мира.

Поздравляю с именинами! Пусть каждый день дарит повод для улыбки, а рядом всегда будут люди, которые тебя ценят. Счастья тебе – настоящего, простого и теплого.

С днем ангела! Пусть ангел-хранитель ведет тебя только добрыми дорогами, а в доме всегда царят уют и согласие. Спасибо, что ты есть.

Поздравляю тебя, Елена, с праздником! Пусть Господь хранит тебя и твою семью, а душа всегда обретает покой. Мира, здоровья и радости на каждый день.

С именинами! Пусть судьба дарит тебе только светлые мгновения, а трудности обходят стороной. Тепла тебе столько, сколько ты сама даришь другим.

С Днем ангела Елены стихи на украинском языке

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Олені побажаю я тепла,

Любові і удачі побажаю.

Нехай ангел небесний тебе збереже,

Поставит захист твердий, як граніт.

З Днем ангела вітаєм тебе теж,

Нехай тебе ангел від бід захистить!

***

З Днем Ангела Олену я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту.

Хай ангел тобі подарує натхнення,

Мрії омріяні стануть реальністю,

Світлого й мирного твого сьогодення,

Повного щастя і радості!

***

З Днем ангела Олену вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай твоє серце не знає тривоги,

Рівною буде хай життєва дорога,

Сонце щодня хай всміхається щиро,

Зі святом тебе, з ласкою і миром!

***

Поздравления с Днем ангела Елены: картинки



Поздравления с Днем ангела Елены / Коллаж 24 Канала





С Днем ангела Елены: картинки / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Днем ангела Елены своими словами / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Днем ангела Елены своими словами / Коллаж 24 Канала

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