24 Канал подготовил подборку поздравлений для всех Елен – искренних и теплых. Выбирайте то, что подходит именно вашей Елене, и не забудьте напомнить ей, что сегодня у нее есть еще один повод улыбнуться.
Поздравления с Днем ангела Елены своими словами
- С днем ангела, Елена! Пусть твоя небесная покровительница всегда оберегает тебя от бед, а сердце остается таким же светлым, как и сейчас. Тепла тебе и мира.
- Поздравляю с именинами! Пусть каждый день дарит повод для улыбки, а рядом всегда будут люди, которые тебя ценят. Счастья тебе – настоящего, простого и теплого.
- С днем ангела! Пусть ангел-хранитель ведет тебя только добрыми дорогами, а в доме всегда царят уют и согласие. Спасибо, что ты есть.
- Поздравляю тебя, Елена, с праздником! Пусть Господь хранит тебя и твою семью, а душа всегда обретает покой. Мира, здоровья и радости на каждый день.
- С именинами! Пусть судьба дарит тебе только светлые мгновения, а трудности обходят стороной. Тепла тебе столько, сколько ты сама даришь другим.
С Днем ангела Елены стихи на украинском языке
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Олені побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Нехай ангел небесний тебе збереже,
Поставит захист твердий, як граніт.
З Днем ангела вітаєм тебе теж,
Нехай тебе ангел від бід захистить!
***
З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту.
Хай ангел тобі подарує натхнення,
Мрії омріяні стануть реальністю,
Світлого й мирного твого сьогодення,
Повного щастя і радості!
***
З Днем ангела Олену вітаємо,
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай твоє серце не знає тривоги,
Рівною буде хай життєва дорога,
Сонце щодня хай всміхається щиро,
Зі святом тебе, з ласкою і миром!
***
Поздравления с Днем ангела Елены: картинки
Поздравления с Днем ангела Елены / Коллаж 24 Канала
С Днем ангела Елены: картинки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Елены своими словами / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Елены своими словами / Коллаж 24 Канала
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