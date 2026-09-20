24 Канал зібрав добірку привітань для всіх Олен – щирих, теплих. Обирайте те, що пасує саме вашій Олені, й не забудьте нагадати їй, що сьогодні вона має ще одну законну причину усміхнутися.
Привітання з Днем ангела Олени своїми словами
- З днем ангела, Олено! Хай твоя небесна покровителька завжди береже тебе від бід, а серце залишається таким же світлим, як і зараз. Тепла тобі і миру.
- Вітаю з іменинами! Нехай кожен день дарує привід для посмішки, а поруч завжди будуть люди, які тебе цінують. Щастя тобі – справжнього, простого і теплого.
- З днем ангела! Хай ангел-хранитель веде тебе тільки добрими дорогами, а в домі завжди панують затишок і злагода. Дякую, що ти є.
- Вітаю тебе, Олено, зі святом! Нехай Господь береже тебе і твою родину, а душа завжди знаходить спокій. Миру, здоров'я і радості на кожен день.
- З іменинами! Хай доля дарує тобі лише світлі миті, а труднощі оминають стороною. Тепла тобі стільки, скільки ти сама даруєш іншим.
З Днем ангела Олени вірші українською
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Олені побажаю я тепла,
Любові і удачі побажаю.
Нехай ангел небесний тебе збереже,
Поставит захист твердий, як граніт.
З Днем ангела вітаєм тебе теж,
Нехай тебе ангел від бід захистить!
***
З Днем Ангела Олену я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту.
Хай ангел тобі подарує натхнення,
Мрії омріяні стануть реальністю,
Світлого й мирного твого сьогодення,
Повного щастя і радості!
***
З Днем ангела Олену вітаємо,
Щастя й долі тобі ми бажаємо,
Здоров'я, небесної благодаті,
Миру й злагоди завжди у хаті.
Нехай твоє серце не знає тривоги,
Рівною буде хай життєва дорога,
Сонце щодня хай всміхається щиро,
Зі святом тебе, з ласкою і миром!
***
Привітання з Днем ангела Олени картинки
Привітання з Днем ангела Олени / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Олени картинки / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Олени привітанян своїми словами / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Олени привітанян своїми словами / Колаж 24 Каналу
Ну і не пропустіть привітання з Днем ангела Олени з цієї добірки.