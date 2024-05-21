Ім'я Олена доволі популярне в Україні. З грецької мови воно перекладається як "сонячний промінь" або "сонячне світло". З нагоди іменин LifeStyle 24 підготував гарні привітання у прозі, віршах та картинках.

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День ангела Олени: привітання у віршах та картинках

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож біда тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

***

Сьогодні, Оленко, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-шкряботушка

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

З Днем ангела, Олено / Фото Amazing Ukraine

***

Святкує ангел там, поміж зірок,

Сьогодні свято гарне і шалене.

А ми вітаємо нині всіх жінок

З прекрасним, гарним іменем – Олена.

Хай ангел захищає від тривог

Від лиха і біди оберігає.

Хай щастя шле всемилостивий Бог,

І завжди у житті допомагає!

***

З Днем ангела тебе, Олено,

Від щирого серця вітаю,

Добра, удачі й кохання

Від щирого серця бажаю.

Нехай крилом закриє ангел

Від бід, проблем і від образ,

Нехай тобі твій ангел-покровитель

Дарує захист і вдень, і в нічний час.

З Днем ангела, Олено / Фото "Хочу"

***

З Днем ангела ми спішимо вітати,

Хай ангел несе вам достаток до хати,

Для тіла – здоров’я, для серця – кохання,

Хай справдяться мрії, думки та бажання,

Шановна Олено, у день цей прекрасний.

Бажаємо радості, ніжності й щастя!

День ангела Олени: привітання у прозі та картинках

Привіт, Олено, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю безмежної радості, величезного щастя і неймовірного успіху в усіх починаннях. Нехай твій ангел-охоронець завжди крокує поруч та оберігає!

***

Вітаю з Днем ангела, Олено! Нехай сьогоднішні іменини принесуть у твоє життя нові світлі сторінки, сповнені радості та любові. Бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії та натхнення для досягнення всіх поставлених цілей!

З Днем ангела, Олено / Фото v24.com.ua

***

З іменинами тебе, Оленко! Нехай цей день буде яскравим, неповторним та незабутнім, а всі твої мрії збуваються якнайшвидше. Бажаю гармонії та спокої у житті, а найголовніше – мирного неба над головою!

***

Зі святом, рідна! Нехай ангел у цей день принесе тобі багато радості, натхнення, віри у себе та власні сили. Бажаю, щоб кожен момент сьогоднішнього свята був сповнений тепла та любові!

З Днем ангела, Олено / Фото Amazing Ukraine

***

З Днем ангела, Олено! Бажаю, щоб ти відчувала лише яскраві емоції у житті, а тепло та затишок завжди панували у серці. Нехай кожен твій крок до омріяних цілей буде наповнений легкістю, мотивацією та силами!