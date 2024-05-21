Ім'я Олена доволі популярне в Україні. З грецької мови воно перекладається як "сонячний промінь" або "сонячне світло". З нагоди іменин LifeStyle 24 підготував гарні привітання у прозі, віршах та картинках.
Актуально Яке свято сьогодні, 21 травня: чому дівчатам краще ходити з розпущеним волоссям
День ангела Олени: привітання у віршах та картинках
Веселись, адже сьогодні твій день!
Радій, адже ангел тебе вберігає!
Щастя й радість тобі дарує лишень,
Тож біда тебе не підстерігає.
Отримуй натхнення від кожної миті,
Удачу свою лови сміливо за хвіст,
Мрій про найбільші скарби у світі,
Роби лише те, до чого маєш хист.
***
Сьогодні, Оленко, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка-шкряботушка
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.
З Днем ангела, Олено / Фото Amazing Ukraine
***
Святкує ангел там, поміж зірок,
Сьогодні свято гарне і шалене.
А ми вітаємо нині всіх жінок
З прекрасним, гарним іменем – Олена.
Хай ангел захищає від тривог
Від лиха і біди оберігає.
Хай щастя шле всемилостивий Бог,
І завжди у житті допомагає!
***
З Днем ангела тебе, Олено,
Від щирого серця вітаю,
Добра, удачі й кохання
Від щирого серця бажаю.
Нехай крилом закриє ангел
Від бід, проблем і від образ,
Нехай тобі твій ангел-покровитель
Дарує захист і вдень, і в нічний час.
З Днем ангела, Олено / Фото "Хочу"
***
З Днем ангела ми спішимо вітати,
Хай ангел несе вам достаток до хати,
Для тіла – здоров’я, для серця – кохання,
Хай справдяться мрії, думки та бажання,
Шановна Олено, у день цей прекрасний.
Бажаємо радості, ніжності й щастя!
День ангела Олени: привітання у прозі та картинках
Привіт, Олено, вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю безмежної радості, величезного щастя і неймовірного успіху в усіх починаннях. Нехай твій ангел-охоронець завжди крокує поруч та оберігає!
***
Вітаю з Днем ангела, Олено! Нехай сьогоднішні іменини принесуть у твоє життя нові світлі сторінки, сповнені радості та любові. Бажаю міцного здоров'я, невичерпної енергії та натхнення для досягнення всіх поставлених цілей!
З Днем ангела, Олено / Фото v24.com.ua
***
З іменинами тебе, Оленко! Нехай цей день буде яскравим, неповторним та незабутнім, а всі твої мрії збуваються якнайшвидше. Бажаю гармонії та спокої у житті, а найголовніше – мирного неба над головою!
***
Зі святом, рідна! Нехай ангел у цей день принесе тобі багато радості, натхнення, віри у себе та власні сили. Бажаю, щоб кожен момент сьогоднішнього свята був сповнений тепла та любові!
З Днем ангела, Олено / Фото Amazing Ukraine
***
З Днем ангела, Олено! Бажаю, щоб ти відчувала лише яскраві емоції у житті, а тепло та затишок завжди панували у серці. Нехай кожен твій крок до омріяних цілей буде наповнений легкістю, мотивацією та силами!