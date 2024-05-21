Имя Елена довольно популярно в Украине. С греческого языка оно переводится как "солнечный луч" или "солнечный свет". По случаю именин LifeStyle 24 подготовил красивые поздравления в прозе, стихах и картинках.

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День ангела Елены: поздравления в стихах и картинках

Веселись, адже сьогодні твій день!

Радій, адже ангел тебе вберігає!

Щастя й радість тобі дарує лишень,

Тож біда тебе не підстерігає.

Отримуй натхнення від кожної миті,

Удачу свою лови сміливо за хвіст,

Мрій про найбільші скарби у світі,

Роби лише те, до чого маєш хист.

***

Сьогодні, Оленко, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-шкряботушка

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

С Днем ангела, Елена / Фото Amazing Ukraine

***

Святкує ангел там, поміж зірок,

Сьогодні свято гарне і шалене.

А ми вітаємо нині всіх жінок

З прекрасним, гарним іменем – Олена.

Хай ангел захищає від тривог

Від лиха і біди оберігає.

Хай щастя шле всемилостивий Бог,

І завжди у житті допомагає!

***

З Днем ангела тебе, Олено,

Від щирого серця вітаю,

Добра, удачі й кохання

Від щирого серця бажаю.

Нехай крилом закриє ангел

Від бід, проблем і від образ,

Нехай тобі твій ангел-покровитель

Дарує захист і вдень, і в нічний час.

С Днем ангела, Елена / Фото "Хочу"

***

З Днем ангела ми спішимо вітати,

Хай ангел несе вам достаток до хати,

Для тіла – здоров’я, для серця – кохання,

Хай справдяться мрії, думки та бажання,

Шановна Олено, у день цей прекрасний.

Бажаємо радості, ніжності й щастя!

День ангела Елены: поздравления в прозе и картинках

Привет, Елена, поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю безграничной радости, огромного счастья и невероятного успеха во всех начинаниях. Пусть твой ангел-хранитель всегда шагает рядом и оберегает!

***

Поздравляю с Днем ангела, Елена! Пусть сегодняшние именины принесут в твою жизнь новые светлые страницы, полные радости и любви. Желаю крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и вдохновения для достижения всех поставленных целей!

С Днем ангела, Елена / Фото v24.com.ua

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С именинами тебя, Леночка! Пусть этот день будет ярким, неповторимым и незабываемым, а все твои мечты сбываются быстрее. Желаю гармонии и спокойствия в жизни, а самое главное – мирного неба над головой!

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С праздником, родная! Пусть ангел в этот день принесет тебе много радости, вдохновения, веры в себя и собственные силы. Желаю, чтобы каждый момент сегодняшнего праздника был полон тепла и любви!

С Днем ангела, Елена / Фото Amazing Ukraine

***

С Днем ангела, Елена! Желаю, чтобы ты чувствовала только яркие эмоции в жизни, а тепло и уют всегда царили в сердце. Пусть каждый твой шаг к заветным целям будет наполнен легкостью, мотивацией и силами!