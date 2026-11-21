Є речі, які неможливо купити, позичити чи отримати зі знижкою на Чорну п'ятницю. І свобода – одна з них. Українці це знають краще за багатьох, адже за право жити у власній незалежній державі доводиться боротися не лише словами, а й ціною людських життів.

Як повідомляє 24 Канал, щороку 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи – дату, яка нагадує про початок Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. Це день пам'яті про мужність українців, які не побоялися вийти на Майдан і відстояти своє право на вільне майбутнє. Сьогодні, коли боротьба за незалежність триває, це свято набуває ще глибшого значення.

Привітання з Днем Гідності та Свободи в прозі

З Днем Гідності та Свободи! Це свято нагадує, що найцінніше в нас не те, що можна купити, а те, що ми не готові віддати: право бути собою, говорити правду й жити вільно. Бережімо це щодня, а не лише в дати з календаря.

Вітаю з Днем Гідності! Гідність починається з малого: з чесного слова, з поваги до іншого, з вчинку, за який не соромно. Нехай у кожному з нас вистачає сили залишатися людьми в будь-яких обставинах.

З Днем Гідності та Свободи! Українці вже не раз показали світові, що свободу не дарують, її відстоюють. Нехай ця пам'ять надихає нас бути сміливими у виборі, чесними з собою і вірними своїй землі.

Вітаю з Днем Гідності! Бути вільним означає не боятися мріяти, будувати, говорити вголос і підтримувати тих, хто поруч. Нехай кожен ваш день буде наповнений такою свободою.

З Днем Гідності та Свободи! Нехай це свято стане приводом зупинитися, подякувати тим, хто стояв на майданах і стоїть сьогодні на фронті, і запитати себе: що я можу зробити для країни, у якій хочу жити?

Вітаю з Днем Гідності! Сила українців у єдності, у вмінні підставити плече й не здаватися, навіть коли здається, що сил немає. Нехай це відчуття єдності не покидає нас ні в радості, ні в випробуваннях.

З Днем Гідності та Свободи! Бажаю кожному жити так, щоб бути вільним у думках, чесним у діях і гордим за свою країну. Бо гідність це не гучні слова, а щоденний вибір бути людиною.

Привітання з Днем Гідності та Свободи картинки

Привітання з Днем Гідності та Свободи в прозі / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем Гідності та Свободи в прозі / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем Гідності та Свободи своїми словами / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем Гідності та Свободи в картинках / Колаж 24 Каналу



А ще, сьогодні святкують Введення в храм Пресвятої Богородиці.