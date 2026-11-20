Привітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці / Фото Pinterest

21 листопада віряни відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці – свято, яке нагадує про силу віри, щирість серця та важливість родинного тепла. За християнським переданням, саме цього дня маленьку Марію привели до храму, де розпочався її особливий духовний шлях. У народі свято називають Третьою Пречистою, а відзначати його заведено з молитвою та добрими побажаннями.

Тож 24 Канал підготував душевні привітання у прозі та картинках, якими можна поділитися з рідними й друзями. Adv Привітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці в прозі З Введенням у храм Пресвятої Богородиці! Нехай Матір Божа береже тебе і твою родину, дарує мир у домі та спокій у серці.

Вітаю зі святом Введення! Бажаю тобі міцної віри, добрих людей поруч і щоб кожен день був світлим і спокійним.

З Введенням у храм! Нехай цей день принесе в твій дім тепло, злагоду і тиху радість. Хай Бог береже тебе в усьому.

З великим святом Введення в храм Пресвятої Богородиці! Бажаю здоров'я, сили та впевненості, що поруч завжди є той, хто молиться за тебе і тримає під покровом.

Щиро вітаю зі святом Введення! Нехай Пресвята Богородиця оберігає твоїх рідних, підтримує в скруті та допомагає знаходити правильний шлях. Реклама Картинки зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці Картинки з Введенням в Храм Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Канал

Привітання з Введенням в Храм Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Канал

Кривітання з Введенням в Храм Пресвятої Богородиці своїми словами / Колаж 24 Канал



Маємо для вас ще одну добірку привітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці

Ексклюзиви 24 каналу

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter