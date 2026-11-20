Поэтому 24 Канал подготовил душевные поздравления в прозе и с картинками, которыми можно поделиться с родными и друзьями.

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Поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы в прозе

С Введением во храм Пресвятой Богородицы! Пусть Матерь Божья хранит тебя и твою семью, дарует мир в доме и покой в сердце.

Поздравляю с праздником Введения во храм! Желаю тебе крепкой веры, добрых людей рядом и чтобы каждый день был светлым и спокойным.

С Введением во храм! Пусть этот день принесет в твой дом тепло, согласие и тихую радость. Пусть Бог хранит тебя во всем.

С большим праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы! Желаю здоровья, сил и уверенности в том, что рядом всегда есть тот, кто молится за тебя и держит под своим покровом.

Искренне поздравляю с праздником Введения во храм! Пусть Пресвятая Богородица оберегает твоих родных, поддерживает в беде и помогает находить правильный путь.

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Картинки, посвященные празднику Введения во храм Пресвятой Богородицы

Картинки, посвященные Введению во храм Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы своими словами / Коллаж 24 Канал



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