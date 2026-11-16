З Днем працівника радіо, телебченян та зв'язку 2026 – листівки та привітання своїми словами

16 листопада в Україні своє професійне свято відзначають люди, які знають, що таке дедлайн о третій ночі, прямий ефір без права на помилку та новини, які ніколи не закінчуються. День працівників радіо, телебачення та зв'язку – чудова нагода привітати тих, хто щодня тримає українців у курсі подій, навіть коли сам мріє хоча б на день вимкнути телефон.

З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку щирих, теплих і дотепних привітань для всіх, хто працює в ефірі, за кадром і забезпечує зв'язок. Адже сьогодні навіть ті, хто звик розповідати новини іншим, заслуговують почути кілька приємних слів на свою адресу.

Привітання з Днем працівників радіо телебачення та зв'язку своїми словами

З Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку! Дякуємо вам за те, що навіть у найважчі часи голос України чути, а новини, музика і близькі люди завжди на зв'язку. Нехай сигнал буде стабільним, а настрій чудовим.

Вітаю з професійним святом! Нехай в ефірі менше збоїв, а в житті більше гармонії. Бажаю натхнення, надійних колег, вдячних глядачів і слухачів, які не перемикають канал.

З Днем працівників зв'язку, радіо і телебачення! Ви робите так, щоб ми не втрачали одне одного: чули, бачили, підтримували. Нехай і у вас удома завжди буде міцний зв'язок з тими, хто найдорожчий.

Щиро вітаю з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку! Хай ваша робота завжди знаходить відгук, ідеї втілюються в яскравих проєктах, а кожна зміна закінчується відчуттям, що день прожито недарма.

З Днем працівників радіо телебачення та зв’язку картинки

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення й зв'язку / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем працівників радіо, телебачення й зв'язку / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення й зв'язку / Колаж 24 Каналу

Картинки з Днем працівників радіо, телебачення й зв'язку / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем працівника радіо, телебачення та зв’язку України.