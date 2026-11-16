С Днем работника радио, телевидения и связи 2026 – открытки и поздравления своими словами

По этому случаю 24 Канал подготовил подборку подборку искренних, теплых и остроумных поздравлений для всех, кто работает в эфире, за кадром и обеспечивает связь. Ведь сегодня даже те, кто привык рассказывать новости другим, заслуживают услышать несколько приятных слов в свой адрес.

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Поздравление с Днем работников радио, телевидения и связи своими словами

С Днем работников радио, телевидения и связи! Спасибо вам за то, что даже в самые тяжелые времена голос Украины слышен, а новости, музыка и близкие люди всегда на связи. Пусть сигнал будет стабильным, а настроение – прекрасным.

Поздравляю с профессиональным праздником! Пусть в эфире меньше сбоев, а в жизни больше гармонии. Желаю вдохновения, надежных коллег, благодарных зрителей и слушателей, которые не переключают канал.

С Днем работников связи, радио и телевидения! Вы делаете так, чтобы мы не теряли друг друга: слышали, видели, поддерживали. Пусть и у вас дома всегда будет прочная связь с самыми дорогими людьми.

Искренне поздравляю с Днем работников радио, телевидения и связи! Пусть ваша работа всегда находит отклик, идеи воплощаются в ярких проектах, а каждая смена заканчивается ощущением, что день прожито не зря.

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К Дню работников радио, телевидения и связи: картинки

Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи / Коллаж 24 Канала

Картинки ко Дню работников радио, телевидения и связи / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи / Коллаж 24 Канала

Картинки ко Дню работников радио, телевидения и связи / Коллаж 24 Канала



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