З Днем рятувальника 2026 – тематичні листівки та натхненні привітання своїми словами
17 вересня в Україні відзначають День рятувальника – професійне свято людей, для яких чужа надзвичайна ситуація часто означає власний робочий день. Пожежі, аварії, обстріли, евакуації – рятувальники працюють там, де більшості з нас хотілося б опинитися якомога далі.
У цей день точно не завадить сказати їм кілька теплих слів та подякувати за їх складу, небезпечну, але вкрай важливу роботу. 24 Канал підготував добірку привітань з Днем рятувальника для тих, хто щодня допомагає іншим.
Привітання з Днем рятувальника України своїми словами
- Вітаю з Днем рятувальника України! Бажаю сил, витримки та впевненості у кожному рішенні. Нехай після кожного складного виклику ви обов’язково повертаєтеся додому.
- З професійним святом! Дякуємо за сміливість, швидкість і готовність бути там, де інші потребують допомоги. Міцного здоров’я, надійного плеча поруч і якомога більше спокійних змін.
- З Днем рятувальника! Нехай ваша сила завжди перемагає втому, а людська вдячність нагадує, наскільки важливою є ваша робота. Бережіть себе так само, як щодня бережете інших.
- Щиро вітаю з Днем рятувальника України! Бажаю витримки у найскладніші хвилини, ясності у рішеннях і віри у власні сили. Нехай кожен виїзд завершується добре.
- Дякуємо тим, хто не проходить повз чужу біду. З Днем рятівника! Бажаю здоров’я, мужності, підтримки близьких і простого людського щастя після непростих робочих днів.
- Зі святом людей сильної волі та великого серця! Нехай у роботі буде менше небезпеки, у житті більше світла, а поруч завжди будуть ті, заради кого хочеться повертатися додому.
Привітання з Днем рятувальника України картинки
З Днем рятувальника України картинки / Колаж 24 Каналу
Листівки з Днем рятувальника України картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем рятувальника України у прозі / Колаж 24 Каналу
З Днем рятувальника України картинки українською / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще одну добірку вітань з Днем рятувальника. Щоб ви змогли привітати всіх знайомих з цим важливим святом.