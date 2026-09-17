У цей день точно не завадить сказати їм кілька теплих слів та подякувати за їх складу, небезпечну, але вкрай важливу роботу. 24 Канал підготував добірку привітань з Днем рятувальника для тих, хто щодня допомагає іншим.

Привітання з Днем рятувальника України своїми словами

Вітаю з Днем рятувальника України! Бажаю сил, витримки та впевненості у кожному рішенні. Нехай після кожного складного виклику ви обов’язково повертаєтеся додому.

З професійним святом! Дякуємо за сміливість, швидкість і готовність бути там, де інші потребують допомоги. Міцного здоров’я, надійного плеча поруч і якомога більше спокійних змін.

З Днем рятувальника! Нехай ваша сила завжди перемагає втому, а людська вдячність нагадує, наскільки важливою є ваша робота. Бережіть себе так само, як щодня бережете інших.

Щиро вітаю з Днем рятувальника України! Бажаю витримки у найскладніші хвилини, ясності у рішеннях і віри у власні сили. Нехай кожен виїзд завершується добре.

Дякуємо тим, хто не проходить повз чужу біду. З Днем рятівника! Бажаю здоров’я, мужності, підтримки близьких і простого людського щастя після непростих робочих днів.

Зі святом людей сильної волі та великого серця! Нехай у роботі буде менше небезпеки, у житті більше світла, а поруч завжди будуть ті, заради кого хочеться повертатися додому.

Привітання з Днем рятувальника України картинки



З Днем рятувальника України картинки / Колаж 24 Каналу





Листівки з Днем рятувальника України картинки / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем рятувальника України у прозі / Колаж 24 Каналу





З Днем рятувальника України картинки українською / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку вітань з Днем рятувальника. Щоб ви змогли привітати всіх знайомих з цим важливим святом.