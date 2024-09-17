Робота працівників цивільного захисту є надзвичайно важливою в умовах повномасштабної війни. Рятувальники завжди допомагають постраждалим та мужньо розв'язують серйозні проблеми, пов'язані з людськими життями. Фахівці щодня забезпечують захист громадян України та роблять все можливе, щоб запобігти смертям.

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День рятувальника 2024: що це за свято

За часів президентства Леоніда Кучми своє професійне свято відзначали лише пожежники. Однак, наприкінці каденції очільник країни видав Указ, де скасував День пожежника, але створив єдине свято для всіх рятувальників – День працівників цивільного захисту, який відзначали 17 вересня.

Втім, на цьому зміни не закінчилися. Третій президент України Віктор Ющенко знову скасував попередній Указ і підписав новий, де запровадив День рятувальника, який тепер щорічно святкується 17 вересня.

LifeStyle24 бажає здоров'я, легкої роботи, сміливості та наполегливості усім працівникам цивільного захисту. Наша редакція підготувала картинки-привітання з професійним святом, що варто надіслати друзям і рідним, які щодня забезпечують захист і спокій мирного населення країни.

День рятувальника 2024: картинки-привітання



Привітання з Днем рятувальника 2024 / Фото vitannya.ua



Привітання з Днем рятувальника 2024 / Фото vitannya.ua



Привітання з Днем рятувальника 2024 / Фото vitannya.ua



Привітання з Днем рятувальника 2024 / Фото Pinterest



Привітання з Днем рятувальника 2024 / Фото Pinterest



Привітання з Днем рятувальника 2024 / Фото "Факти"



Привітання з Днем рятувальника 2024 / Фото "Факти"



Привітання з Днем рятувальника 2024 / Фото vitannya.ua

Коли святкують Міжнародний день рятувальника

Вперше це професійне свято відзначили у 2020 році. Міжнародний день рятувальника святкують 31 липня, щоб наголосити на важливості праці людей, які зберігають життя цивільних.