За переказами, перша ікона Діви Марії була написана на горі Синай. Саме там Мойсей побачив Бога, який з'явився у вигляді куща, що горів, але не згорав. Детальніше про значення реліквії – читайте на LifeStyle24.

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Ікона "Неопалима Купина": які сенси приховує

На усіх іконах Діва Марія тримає на руках Ісуса Христа. Навколо святої видніється божественне полум'я, яке символізує чистий і непорочний образ Богородиці. Матір з сином зображені у середині восьмикутної зірки, що означає кущ, у вигляді якого до Мойсея з'явився Бог.

Водночас приховані сенси містять такі елементи ікони: драбина, храм, камінь і неопалима купина. Ці предмети можна помітити в кожному кутку реліквії. Так, драбина символізує шлях від земного світу до небесного, які долають християни. Храм означає будинок Сина Божого. Камінь трактується як схильність людини вдаватися до спокус. Кущ, який не згорає, є згадкою про видіння Мойсея.



Ікона Божої матері "Неопалима Купина" / Фото Православна церква України

Що цікаво, колір зображення також має особливе значення. На іконі переважають синій і червоний, що асоціюються з різними елементами реліквії. Таким чином, червоний колір символізує божественне полум'я та євангелістів, а синій – неопалиму купину та ангелів Діви Марії.

За що моляться до ікони "Неопалимої Купини"

"Владичице Всемилостива, змилосердься над нами, бо обтяжені ми багатьма гріхами й не маємо відваги звернутись до Христа Господа і просити Його про помилування і прощення, але Тебе просимо Його ублагати, Матір Його по плоті. Ти ж, Всеблага, простягни до Нього руки Твої та заступися за нас перед благістю Його, випрошуючи нам прощення провин наших, благочестивого і мирного життя та доброї відповіді на Страшному суді Його. Найбільше ж у час грізного відвідування Божого, коли загоряться вогнем домівки наші, чи блискавковим громом настрашені будемо, яви нам милостиве Твоє заступництво і могутню допомогу. Щоб, спасенні всесильними Твоїм до Господа молитвами, тимчасового покарання Божого тут позбавились і вічне блаженство райське успадкували та з усіма святими оспівували величне ім'я Пресвятої Трійці, Отця, і Сина, і Святого Духа, і Твоє велике до нас милосердя, навіки-віків. Амінь".

Ікона Пресвятої Богородиці має захистити будинок від вогню, природних аномалій та подарувати вірянам спокій і мир. Більшість помешкань були дерев'яними у давнину, тому, щоб вберегти їх від руйнування, люди молилися до Діви Марії, тримаючи в руках реліквію.

Християни вірили, що Богородиця обов'язково захистить дім від негараздів. Відтак перед іконою "Неопалимої Купини" моляться про зцілення від хвороб і вбереження від пожеж, ударів блискавки та серйозних опіків.