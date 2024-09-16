Це свято вшановує пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Жінок стратили за вірність християнству.
Не пропустіть Завтра – День мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: цікава історія свята
LifeStyle24 підібрав картинки-привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Надішліть їх своїм близьким та проведіть цей світлий день разом з ними.
День ангела Віри, Надії, Любові та Софії: картинки-привітання
Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото vitanniachko.com
Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото з ютубу
Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото з ютубу
Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото vitanniachko.com
Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото з ютубу
Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest
Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest
Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest
Коли раніше святкували цей день
У 2023 році Україна перейшла на новоюліанський календар. Тепер дати, коли християни відзначають свята, перенеслися на 13 днів. За новим календарем свято мучениць Віри, Надії, Любові та Софії відзначають 17 вересня, але є й ті, хто все ще святкує 30 вересня. У цей день заведено дарувати подарунки, серед яких: ікони, ладанки та солодощі.