Це свято вшановує пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Жінок стратили за вірність християнству.

Не пропустіть Завтра – День мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: цікава історія свята

LifeStyle24 підібрав картинки-привітання з Днем ангела Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Надішліть їх своїм близьким та проведіть цей світлий день разом з ними.

День ангела Віри, Надії, Любові та Софії: картинки-привітання



Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото vitanniachko.com



Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото з ютубу



Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото з ютубу



Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото vitanniachko.com



Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото з ютубу



Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest



Привітання з Днем ангели Віри, Надії, Любові та Софії / Фото Pinterest