Наші предки у цей день влаштовували посиденьки з рідними та близькими. Пращури випікали смачний коровай, а після цього йшли до церкви. LifeStyle24 детальніше розповість про історію свята мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії.

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Історія свята

Вдова Софія жила у II столітті в Римі разом з доньками: Вірою, Надією та Любов'ю. Жінка була християнкою, тому намагалася прищепити дітям поважливе ставлення до Ісуса. Софія назвала своїх доньок іменами, які означали найважливіші якості, що мають бути у вірян. Родина жила за часів правління імператора Адріана, який переслідував християн та поширював язичництво.

Дізнавшись про Софію та її доньок, він наказав їм поклонятися ідолам, а не Христу. Однак, дівчата відмовилися, за що їх позбавили волі. Згодом Віру, Надію та Любов стратили на очах Софії. Жінка не змогла пережити втрату, тому померла через три дні після загибелі дітей.

Відтак церква внесла ім'я дівчат до переліку святих.



Свято мучениць Віри, Надії, Любові та Софії / Фото depo.ua

Що не можна робити в цей день

Не варто робити пропозицію руки та серця.

Не можна влаштовувати гучні весілля.

Не рекомендується виконувати важку фізичну працю жінкам.

Не варто лихословити та брехати.

Коли раніше святкували цей день

У 2023 році Православна Церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тому дати, коли християни відзначають свята, перенеслися на 13 днів. За старим календарем свято мучениць Віри, Надії, Любові та Софії відзначали 30 вересня.