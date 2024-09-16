Також сьогодні відзначається День ангела Людмили. Це ім'я має слов'янське походження та означає "мила людям". Детальніше про День пам'яті святої Людмили – читайте в матеріалі LifeStyle24.

Цікаво Привітання з Днем ангела Людмили 2024: щирі слова у прозі та віршах

День пам'яті святої Людмили

Донька сербського князя Людмила жила наприкінці IX століття. Дівчина вийшла заміж за чеського правителя Боривоя та прийняла християнство. За життя подружжя проповідувало віру та поширювало ідею вірності Синові Божому.

Після смерті чоловіка, на престол зійшов його син Вратислав з дружиною Драгомирою, яка не підтримувала ідеї християнства. Дівчина прагнула повернути язичництво, користуючись положенням свого чоловіка, що їй згодом і вдалося. Водночас Драгомира хотіла позбутися Людмили, тому наказала вбити жінку, поки та молилася. Тіло святої поховали в місті Течин, де потім стали відбуватися дива й зцілення.

Що не можна робити

Не рекомендується відмовляти в допомозі нужденним.

Не варто гучно лаятися, сваритися, лихословити та брехати.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не варто дивитися в дзеркало до світанку, бо привабите нечисту силу в дім.

Народні прикмети

Якщо сьогодні піде дощ, то така погода збережеться протягом тижня.

Якщо буде тепло та сонячно, то зима протриває довго.

Якщо на деревах видніється жовте листя, то осінь буде довгою.

Якщо птахи вже полетіли на південь, то зима буде ранньою.

Що ще відзначають

День фармацевтичного працівника. Професійне свято затвердили у 1999 році. Переважно цей день відзначають у третю суботу вересня.

Міжнародний день охорони озонового шару. Це свято проголосила Генеральна Асамблея ООН у 1994 році. Девіз цього дня – "Збережи небо: захисти себе – захисти озоновий шар".