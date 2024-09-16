Привітайте сьогодні всіх своїх рідних і друзів, на ім'я Людмила. LifeStyle24 бажає міцного здоров'я, миру, сімейного добробуту та здійснення всіх мрій. Перегляньте добірку привітань у прозі й віршах та надішліть їх іменинницям.
Не пропустіть З Днем ангела Людмили 2024: найгарніші картинки-привітання зі святом
Привітання з Днем ангела у віршах
День ангела сьогодні твій!
Дай Боженька тобі міцнішого здоров'я!
Нехай у вогнищі твоєму таїться лише спокій,
Зігрітий щастям, радістю, любов'ю!
***
Бажаю, Людмило, хай Ангел із неба,
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло, і надію,
Здійснює твою заповітнішу мрію!
Хай просить у Бога щасливої долі,
Добра для душі, а для серця – любові!
***
Хай добрий Ангел береже від зла,
Дарує щастя, душу зігріває!
Людмилі побажаю я тепла,
Любові й удачі побажаю.
***
Тобі бажаю я, Людмило,
Щоб тебе доля любила,
Щоб життя твоє було, як літо
Промінням радості зігріто,
Щоб сонечко любові світило
І тобі щастя приносило,
Щоб кожен день вдалим був,
Успіх у всьому тобі служив.
Бажаю, щоб завжди цвіла ти,
Як райський сад, як прерії весни!
Що б був твій гаманець багатий,
Що б в ньому були й долари, і гривні!
З іменинами, Людмило!
Привітання з Днем ангела Людмили / Фото Pinterest
Привітання з Днем ангела у прозі
З іменинами, Людмило! Нехай всі твої мрії одна за одною втіляться в життя. Сім'я завжди тішить. Усі важкі ситуації нехай перетворюються в неоціненний досвід. А спогади в пам'яті зберігаються лише приємні. І знай, що ти хороша людина, і завжди знайдуться люди, які допоможуть тобі в будь-якій ситуації. З Днем ангела тебе!
***
Дорога і кохана Людмила, я вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю тобі багато-багато щастя, любові, здоров'я, тепла, посмішок. Хочу, щоб ти залишалася все такою ж позитивною та радісною. Нехай тебе оточують лише дорогі й улюблені люди, нехай всі нещастя і негаразди обходять тебе стороною.
***
У тебе сьогодні День ангела, Людо. Бажаю на шляху своєму життєвому ні зустрічатися, ні зі смутком, ні з сумом, ні з розчаруванням. Зустрічай тільки добрих людей у житті. Бери від життя всі радощі, яскраві фарби й світлі дні. Зі святом!
***
Вітаю тебе, Людмило. Бажаю прекрасного життя в променях доброти й надії. Бажаю щирої любові близьких людей. Бажаю справжнього жіночого щастя і великих амбіцій. Бажаю добиватися успіхів у всьому, за що б ти не бралася. Людмило, будь завжди такою відкритою, веселою, мрійливої, чарівною і витонченою.
***
Дорога Людмило, я вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати завжди залишатися милою, доброю, чуйною, щирою, красивою і чудовою. Любові, тепла душі, достатку, миру, легких шляхів до мрій, ангельського терпіння і натхнення!
***
Ти людям мила, тому й ім'я твоє – Людмила. Ти Богом збережена, тому і бути тобі в житті щасливою. Ти серцем добра, тому і в оточенні добрих друзів. Ти вмієш радіти, тому з тобою завжди веселіше. Бажаю, щоб ти завжди була такою ж чудовою, доброю, красивою і нами всіма улюбленої.
***
Нехай ангел-охоронець допоможе тобі бути собою, реалізувати свій потенціал, досягти поставлених цілей, підкорити вершини. І щоб ти завжди відчувала поруч дихання твого ангела.