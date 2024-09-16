Привітайте сьогодні всіх своїх рідних і друзів, на ім'я Людмила. LifeStyle24 бажає міцного здоров'я, миру, сімейного добробуту та здійснення всіх мрій. Перегляньте добірку привітань у прозі й віршах та надішліть їх іменинницям.

Не пропустіть З Днем ангела Людмили 2024: найгарніші картинки-привітання зі святом

Привітання з Днем ангела у віршах

День ангела сьогодні твій!

Дай Боженька тобі міцнішого здоров'я!

Нехай у вогнищі твоєму таїться лише спокій,

Зігрітий щастям, радістю, любов'ю!

***

Бажаю, Людмило, хай Ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійснює твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця – любові!

***

Хай добрий Ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Людмилі побажаю я тепла,

Любові й удачі побажаю.

***

Тобі бажаю я, Людмило,

Щоб тебе доля любила,

Щоб життя твоє було, як літо

Промінням радості зігріто,

Щоб сонечко любові світило

І тобі щастя приносило,

Щоб кожен день вдалим був,

Успіх у всьому тобі служив.

Бажаю, щоб завжди цвіла ти,

Як райський сад, як прерії весни!

Що б був твій гаманець багатий,

Що б в ньому були й долари, і гривні!

З іменинами, Людмило!



Привітання з Днем ангела Людмили / Фото Pinterest

Привітання з Днем ангела у прозі

З іменинами, Людмило! Нехай всі твої мрії одна за одною втіляться в життя. Сім'я завжди тішить. Усі важкі ситуації нехай перетворюються в неоціненний досвід. А спогади в пам'яті зберігаються лише приємні. І знай, що ти хороша людина, і завжди знайдуться люди, які допоможуть тобі в будь-якій ситуації. З Днем ангела тебе!

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Дорога і кохана Людмила, я вітаю тебе з Днем ангела. Бажаю тобі багато-багато щастя, любові, здоров'я, тепла, посмішок. Хочу, щоб ти залишалася все такою ж позитивною та радісною. Нехай тебе оточують лише дорогі й улюблені люди, нехай всі нещастя і негаразди обходять тебе стороною.

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У тебе сьогодні День ангела, Людо. Бажаю на шляху своєму життєвому ні зустрічатися, ні зі смутком, ні з сумом, ні з розчаруванням. Зустрічай тільки добрих людей у житті. Бери від життя всі радощі, яскраві фарби й світлі дні. Зі святом!

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Вітаю тебе, Людмило. Бажаю прекрасного життя в променях доброти й надії. Бажаю щирої любові близьких людей. Бажаю справжнього жіночого щастя і великих амбіцій. Бажаю добиватися успіхів у всьому, за що б ти не бралася. Людмило, будь завжди такою відкритою, веселою, мрійливої, чарівною і витонченою.

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Дорога Людмило, я вітаю тебе і від щирого серця хочу побажати завжди залишатися милою, доброю, чуйною, щирою, красивою і чудовою. Любові, тепла душі, достатку, миру, легких шляхів до мрій, ангельського терпіння і натхнення!

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Ти людям мила, тому й ім'я твоє – Людмила. Ти Богом збережена, тому і бути тобі в житті щасливою. Ти серцем добра, тому і в оточенні добрих друзів. Ти вмієш радіти, тому з тобою завжди веселіше. Бажаю, щоб ти завжди була такою ж чудовою, доброю, красивою і нами всіма улюбленої.

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Нехай ангел-охоронець допоможе тобі бути собою, реалізувати свій потенціал, досягти поставлених цілей, підкорити вершини. І щоб ти завжди відчувала поруч дихання твого ангела.