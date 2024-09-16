Це свято вшановує пам'ять княгині Чехії – Людмили Чеської. Вона прийняла християнство і проповідувала його, через що була страчена язичниками. Ім'я Людмила має слов'янське походження та означає "мила людям".

Не пропустіть Милозвучні та гарні: 4 незвичні імені для дівчаток, які вражають

LifeStyle24 підготував картинки-привітання з Днем ангела Людмили. Надішліть їх своїм рідним та проведіть цей світлий день з близькими.

День ангела Людмили 2024: картинки-привітання



Привітання з Днем ангела Людмили / Фото v24.com



Привітання з Днем ангела Людмили / Фото vitay.com



Привітання з Днем ангела Людмили / Фото vitay.com



Привітання з Днем ангела Людмили / Фото Pinterest



Привітання з Днем ангела Людмили / Фото vitay.com



Привітання з Днем ангела Людмили / Фото v24.com



Привітання з Днем ангела Людмили / Фото Pinterest



Привітання з Днем ангела Людмили / Фото Pinterest

Коли раніше святкували День ангела Людмили

У 2023 році Україна перейшла на новоюліанський календар, тому дати більшості церковних свят перенеслися на 13 днів. Цьогоріч Людмили відзначають свої іменини 16 вересня, тоді як раніше святкували – 29 вересня.