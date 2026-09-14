З Днем танкових військ України 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами
14 вересня в Україні відзначають День танкових військ – свято тих, хто працює там, де замість звичайного робочого місця кілька десятків тонн броні, а слово "міць" має цілком буквальне значення. Сьогодні дякуємо українським танкістам за витримку, мужність і силу, з якою вони щодня боронять нашу країну.
У цей день особливо хочеться сказати нашим захисникам кілька теплих слів. 24 Канал зібрав добірку привітань з Днем танкових військ України, які можна надіслати рідним, друзям, побратимам і всім, хто має стосунок до цього свята.
З Днем танкових військ України українською
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З Днем танкістів Вас вітаю!
Зичу миру та здоров’я,
Хай завжди допомагають
Бог-отець і добра доля:
З вірними людьми служити,
В щасті та при грошах жити!
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З Днем танкіста, любий друже!
Успіхів тобі в бою,
Але зичу тобі дуже,
Щоб служив ти в спокою!
Залишайся завжди сильним,
Мудрим будь, щоби броня
Залишалася у тебе
Не пошкоджена щодня!
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Вітаю з Днем танкіста!
Хай у небі буде чисто,
Хай у серці спокій запанує,
А рідня завжди тебе шанує.
Хай війна забудеться як страшний сон,
Сивина ще довго не торкнеться скронь.
Привітання з Днем танкових військ України своіми словами
- З Днем танкіста! Бажаю міцного здоров’я, витримки та сил. Нехай броня завжди береже, а вдома чекають ті, заради кого варто повертатися.
- Вітаю з Днем танкових військ! Нехай техніка не підводить, побратими будуть поруч, а кожен виїзд обов’язково закінчується поверненням додому. Бережи себе!
- Зі святом, танкісте! Сили тобі, удачі й надійного захисту. Нехай попереду буде якомога більше хороших новин і мирних днів.
- З Днем танкіста! Бажаю сталевих нервів, міцного здоров’я і справжньої удачі. Дякую за силу, сміливість і за те, що тримаєте нашу землю.
- Вітаю зі святом! Нехай броня буде міцною, дорога – легкою, а доля береже від усього поганого. Перемоги, сил і обов’язково повертайся живим та здоровим!
З Днем танкових військ України картинки
Привітання з Днем танкіста картинки / Колаж 24 Каналу
Листівки з Днем танкіста / Колаж 24 Каналу
З Днем танкових військ України картинки / Колаж 24 Каналу
З Днем танкіста картинки / Колаж 24 Каналу
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