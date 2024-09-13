Раніше День танкіста відзначався у другу неділю вересня, оскільки цю дату затвердив президент України Леонід Кучма у 1997 році. Однак, у 2023 році чинний очільник країни Володимир Зеленський підписав Указ "Про День танкових військ", який тепер святкується 14 вересня. Військові-танкісти щодня боронять Україну від ворога. Захисники постійно працюють на благо рідної країни, захищаючи її кордони від росіян.

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LifeStyle24 підготував картинки-привітання з професійним святом. Надішліть їх усім своїм рідним, друзям і близьким, які перебувають у танкових військах і воюють за незалежність України.

Картинки-привітання з Днем танкових військ



Привітання з Днем танкіста 2024 / Фото "Главком"



Привітання з Днем танкіста 2024 / Фото "Апостроф"



Привітання з Днем танкіста 2024 / Фото "Армія Inform"



Привітання з Днем танкіста 2024 / Фото "Апостроф"



Привітання з Днем танкіста 2024 / Фото УНІАН



Привітання з Днем танкіста 2024 / Фото УНІАН



Привітання з Днем танкіста 2024 / Фото My Vin

Чому змінили дату святкування Дня танкіста в Україні

Протягом 26 років українці відзначали День танкових військ саме в другу неділю вересня. Однак, у 2023-му президент України Володимир Зеленський повідомив про втрату чинності указу "Про День танкістів" та ухвалу нового.

У результаті професійне свято було перенесено на 14 вересня. Відповідне рішення пов'язане з необхідністю вшанувати мужність та героїзм воїнів-танкістів, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткуванням нових військових традицій.