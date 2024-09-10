В останній тиждень перед Воскресінням Христовим віряни моляться та дотримуються Великого посту. Православні і католики займаються підготовкою до свята, фарбуючи яйця та готуючи паски. Про дату святкування Великодня у 2025 році – читайте на LifeStyle24.

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Коли буде Великдень у 2025 році

Щороку Воскресіння Господнє випадає на різні дні та навіть місяці. Річ у тім, що Великдень є перехідним церковним святом, тому і дата, коли його відзначають, є змінною.

Від дня весняного рівнодення залежить, коли саме віряни відзначатимуть Воскресіння Христове. Переважно враховується дата першого повного Місяця, а вже перша неділя після цього стає днем святкування Великодня. Раніше під час підрахунків церкви користувалися різними календарями, але з 2023 року перейшли на новоюліанський.

Тому вже наступної весни християни відзначатимуть Воскресіння Христове – 20 квітня. Востаннє католики й православні віряни святкували разом у 2017 році.

Чому християни святкують Великдень у різні дні

Віряни західних і східних обрядів використовують різні показники під час підрахунку дати проведення Великодня. Християни враховують весняне рівнодення та місячний календар. Водночас Воскресіння Господнє обов'язково має святкуватися після Великодня у іудеїв і в неділю.

З 2023 року українці, серед яких православні й католики, орієнтуються на новоюліанський календар. Згідно з ним вони враховують день весняного рівнодення. Тоді як римо-католики продовжують використовувати григоріанський календар, що й викликає розбіжності.

Що цікаво, питання спільної дати Великодня для всіх християн вже підіймалося у минулому столітті. Так, у 1997 році віряни на конференції у Сирії запропонували встановити одну дату, коли б православні й католики відзначали Воскресіння Христове. Християни захотіли спиратися на день першого повного Місяця, але водночас орієнтуватися на астрономічні дані. Тоді б за основу весняного рівнодення взяли Єрусалимський меридіан – місце, де загинув і воскрес Ісус. Однак, цю ідею не підтримали.