Редакція LifeStyle 24 склала добірку красивих рідкісних імен для хлопчиків. Тож якщо ви не знаєте, як назвати сина, а малеча має народитися на світ вже зовсім скоро, читайте наш матеріал!

Неймовірно 3 чоловічі імені, які приносять своїм власникам щастя

Перелік рідкісних імен для хлопчиків

Добриня

Слов'янське ім'я Добриня трактується як "здоровий" або "сильний". На території Київської Русі батьки частіше почали так називати дітей після того, як Володимир Великий охрестив державу. Такі чоловіки володіють дуже рішучим характером. Завдяки цьому вони завжди втілюють свої плани в реальність.

Кай

Ім'я Кай – дуже давнє. Ймовірно, воно має арабське коріння та перекладається як "міцний". Є ще декілька значень: "знаменитий", "ідеальний", "диво", "переможець". Власники цього імені – неймовірно принципові, однак зазвичай вони доволі оптимістично налаштовані. Люблять допомагати близьким людям.

Рідкісні чоловічі імена / Фото Canva

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Карім

Ім'я Карім прийшло до нас зі Стародавньої Персії. Згідно з однією теорією, воно тлумачиться як "великодушний", "чесний", "милосердний". Друга версія стверджує, що означає "шанований", "дорогий". Хлопці з цим іменем люблять самостійність та незалежність. Їм важливо виконувати свою роботу ідеально.

Єлизар

Ім'я Єлизар має давньоєврейське коріння і трактується як "Бог допоміг". У Київську Русь воно прийшло разом з християнством й здобуло велику популярність. Чоловіки, яким належить це ім'я, добрі, але вони нікому не дають образити себе. Вміють відстоювати власну думку, права та погляди.