В этот день особенно хочется сказать нашим защитникам несколько теплых слов. 24 Канал собрал подборку поздравлений с Днем танковых войск Украины, которые можно отправить родным, друзьям, сослуживцам и всем, кто имеет отношение к этому празднику.
С Днем танковых войск Украины на украинском языке
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З Днем танкістів Вас вітаю!
Зичу миру та здоров’я,
Хай завжди допомагають
Бог-отець і добра доля:
З вірними людьми служити,
В щасті та при грошах жити!
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З Днем танкіста, любий друже!
Успіхів тобі в бою,
Але зичу тобі дуже,
Щоб служив ти в спокою!
Залишайся завжди сильним,
Мудрим будь, щоби броня
Залишалася у тебе
Не пошкоджена щодня!
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Вітаю з Днем танкіста!
Хай у небі буде чисто,
Хай у серці спокій запанує,
А рідня завжди тебе шанує.
Хай війна забудеться як страшний сон,
Сивина ще довго не торкнеться скронь.
Поздравление с Днем танковых войск Украины своими словами
- С Днем танкиста! Желаю крепкого здоровья, выдержки и сил. Пусть броня всегда защищает, а дома ждут те, ради кого стоит возвращаться.
- Поздравляю с Днем танковых войск! Пусть техника не подводит, побратимы будут рядом, а каждый выезд обязательно заканчивается возвращением домой. Береги себя!
- С праздником, танкист! Силы тебе, удачи и надежной защиты. Пусть впереди будет как можно больше хороших новостей и мирных дней.
- С Днем танкиста! Желаю стальных нервов, крепкого здоровья и настоящей удачи. Спасибо за силу, смелость и за то, что защищаете нашу землю.
- Поздравляю с праздником! Пусть броня будет прочной, дорога – легкой, а судьба оберегает от всего плохого. Побед, сил и обязательно возвращайся живым и здоровым!
С Днем танковых войск Украины картинки
Поздравления с Днем танкиста: картинки / Коллаж 24 Канала
Открытки с Днем танкиста / Коллаж 24 Канала
С Днем танковых войск Украины картинки / Коллаж 24 Канала
С Днем танкиста: картинки / Коллаж 24 Канала
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