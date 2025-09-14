Что интересно, День танкиста имеет давнюю историю. Его начали еще в 1946 году, в Советском Союзе, чтобы почтить бойцов, которые продемонстрировали мужество и героизм во время Второй мировой войны. С тех пор традиция сохранилась и в независимой Украине. Так, в 1997 году Указом тогдашнего президента Леонида Кучмы установили этот профессиональный праздник на второе воскресенье сентября. Однако в 2023-м глава государства Владимир Зеленский изменил дату Дня танкиста на 14 сентября, пишет LifeStyle24.

Это профессиональный праздник напоминает украинцам, что танкисты всегда были и будут настоящим щитом на поле боя. Их отвага, сила и профессионализм – залог безопасности и независимости нашей страны. В День танкиста стоит выразить благодарность военным и поздравить их теплыми словами. Наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления, которые можно отправить защитникам или поделиться с близкими.

День танкиста 2025: картинки-поздравления с праздником

Поздравления с Днем танкиста 2025 / Коллаж LifeStyle24

