У цей день особливо хочеться сказати нашим захисникам кілька теплих слів. 24 Канал зібрав добірку привітань з Днем танкових військ України, які можна надіслати рідним, друзям, побратимам і всім, хто має стосунок до цього свята.

З Днем танкових військ України українською

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З Днем танкістів Вас вітаю!

Зичу миру та здоров’я,

Хай завжди допомагають

Бог-отець і добра доля:

З вірними людьми служити,

В щасті та при грошах жити!

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З Днем танкіста, любий друже!

Успіхів тобі в бою,

Але зичу тобі дуже,

Щоб служив ти в спокою!

Залишайся завжди сильним,

Мудрим будь, щоби броня

Залишалася у тебе

Не пошкоджена щодня!

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Вітаю з Днем танкіста!

Хай у небі буде чисто,

Хай у серці спокій запанує,

А рідня завжди тебе шанує.

Хай війна забудеться як страшний сон,

Сивина ще довго не торкнеться скронь.

Привітання з Днем танкових військ України своіми словами

З Днем танкіста! Бажаю міцного здоров’я, витримки та сил. Нехай броня завжди береже, а вдома чекають ті, заради кого варто повертатися.

Вітаю з Днем танкових військ! Нехай техніка не підводить, побратими будуть поруч, а кожен виїзд обов’язково закінчується поверненням додому. Бережи себе!

Зі святом, танкісте! Сили тобі, удачі й надійного захисту. Нехай попереду буде якомога більше хороших новин і мирних днів.

З Днем танкіста! Бажаю сталевих нервів, міцного здоров’я і справжньої удачі. Дякую за силу, сміливість і за те, що тримаєте нашу землю.

Вітаю зі святом! Нехай броня буде міцною, дорога – легкою, а доля береже від усього поганого. Перемоги, сил і обов’язково повертайся живим та здоровим!

З Днем танкових військ України картинки



Привітання з Днем танкіста картинки / Колаж 24 Каналу





Листівки з Днем танкіста / Колаж 24 Каналу





З Днем танкових військ України картинки / Колаж 24 Каналу





З Днем танкіста картинки / Колаж 24 Каналу



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