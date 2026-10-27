З Днем української мови та писемності 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами

27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. І це чудова нагода згадати, що наша мова – не лише про правила, наголоси та вічні суперечки, як правильно: "будь ласка" чи "будь-ласка". Вона про нашу історію, характер і вміння одним влучним словом сказати більше, ніж цілим реченням.

І хоча українська мова заслуговує на любов не лише раз на рік, сьогодні можна офіційно зізнатися їй у почуттях. А заодно надіслати близьким красиві, щирі або навіть кумедні привітання зі святом. А 24 Канал має для цього привітання з Днем писемності.

Привітання з Днем української писемності та мови у прозі

З Днем української писемності та мови! Нехай рідне слово завжди звучить у твоєму домі, а мова лунає гордо, вільно й щиро.

Вітаю зі святом рідної мови! Бажаю берегти її, говорити нею з любов'ю і передавати дітям як найбільший скарб нашого народу.

З Днем писемності та мови! Хай українське слово буде для тебе опорою, силою і джерелом натхнення, а розмови завжди сповнені тепла.

Щиро вітаю з Днем української мови! Нехай наша мова мелодійно лине над усією країною, єднає серця і додає віри в краще.

З днем нашої мови! Бажаю, щоб кожне слово було щирим, кожна думка світлою, а українська завжди звучала в нас із радістю та гідністю.

Вітання з Днем української мови та писемності українською



***

Сьгодні в українців свято,

Писемності і мови день,

Вітати поспішаємо завзято,

Вірші складаємо, співаємо пісень,

Бажаєм мові процвітати,

Народу - щоб її не забував,

На рідній мові розмовляти,

Щоб всіх навколо здивував,

В писемності і мові наша сила,

Як націю єднає нас,

Щоб наша гордість відновилась,

Надіїї вогник щоб не згас

***



Мова рідна, розквітай з роками,

Хай вшановують тебе в віках,

Щоб теплом і ніжними словами,

Ти була в народа на вустах.

Всіх вітаєм українців з святом,

Щиросердно зичимо добра,

І хай в світі різних мов багато,

Солов’їна мова в нас одна!



***



З днем писемності вітаю,

Мови рідної для нас.

Хай в серцях вона лунає

Полум’яно у всіх вас.

Бережіть її прекрасну,

Вічно гарну, молоду.

Проводжайте похвалою

По землі її ходу.



***

З Днем української мови та писемності картинки



Привітання у прозі з Днем української писемності та мови / Колаж 24 Канал



Картинки з Днем української писемності та мови / Колаж 24 Канал



З Днем української писемності та мови картинки / Колаж 24 Канал



Картинки з Днем української писемності та мови / Колаж 24 Канал

Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем писемності. Вітайте справді гарно.