З Днем української мови та писемності 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами
27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. І це чудова нагода згадати, що наша мова – не лише про правила, наголоси та вічні суперечки, як правильно: "будь ласка" чи "будь-ласка". Вона про нашу історію, характер і вміння одним влучним словом сказати більше, ніж цілим реченням.
І хоча українська мова заслуговує на любов не лише раз на рік, сьогодні можна офіційно зізнатися їй у почуттях. А заодно надіслати близьким красиві, щирі або навіть кумедні привітання зі святом. А 24 Канал має для цього привітання з Днем писемності.
Привітання з Днем української писемності та мови у прозі
З Днем української писемності та мови! Нехай рідне слово завжди звучить у твоєму домі, а мова лунає гордо, вільно й щиро.
- Вітаю зі святом рідної мови! Бажаю берегти її, говорити нею з любов'ю і передавати дітям як найбільший скарб нашого народу.
- З Днем писемності та мови! Хай українське слово буде для тебе опорою, силою і джерелом натхнення, а розмови завжди сповнені тепла.
- Щиро вітаю з Днем української мови! Нехай наша мова мелодійно лине над усією країною, єднає серця і додає віри в краще.
- З днем нашої мови! Бажаю, щоб кожне слово було щирим, кожна думка світлою, а українська завжди звучала в нас із радістю та гідністю.
Вітання з Днем української мови та писемності українською
***
Сьгодні в українців свято,
Писемності і мови день,
Вітати поспішаємо завзято,
Вірші складаємо, співаємо пісень,
Бажаєм мові процвітати,
Народу - щоб її не забував,
На рідній мові розмовляти,
Щоб всіх навколо здивував,
В писемності і мові наша сила,
Як націю єднає нас,
Щоб наша гордість відновилась,
Надіїї вогник щоб не згас
***
Мова рідна, розквітай з роками,
Хай вшановують тебе в віках,
Щоб теплом і ніжними словами,
Ти була в народа на вустах.
Всіх вітаєм українців з святом,
Щиросердно зичимо добра,
І хай в світі різних мов багато,
Солов’їна мова в нас одна!
***
З днем писемності вітаю,
Мови рідної для нас.
Хай в серцях вона лунає
Полум’яно у всіх вас.
Бережіть її прекрасну,
Вічно гарну, молоду.
Проводжайте похвалою
По землі її ходу.
***
З Днем української мови та писемності картинки
Привітання у прозі з Днем української писемності та мови / Колаж 24 Канал
Картинки з Днем української писемності та мови / Колаж 24 Канал
З Днем української писемності та мови картинки / Колаж 24 Канал
Картинки з Днем української писемності та мови / Колаж 24 Канал
Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем писемності. Вітайте справді гарно.