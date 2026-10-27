З Днем української мови та писемності 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами

Поздравление с Днем украинского языка и письменности 2026 года / Фото с Pinterest
27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. І це чудова нагода згадати, що наша мова – не лише про правила, наголоси та вічні суперечки, як правильно: "будь ласка" чи "будь-ласка". Вона про нашу історію, характер і вміння одним влучним словом сказати більше, ніж цілим реченням.
И хотя украинский язык заслуживает любви не только раз в год, сегодня можно официально признаться ему в своих чувствах. А заодно отправить близким красивые, искренние или даже забавные поздравления с праздником. А у 24 Канала есть поздравления с Днем письменности.
Поздравление с Днем украинской письменности и языка в прозе
С Днем украинской письменности и языка! Пусть родное слово всегда звучит в твоем доме, а язык звучит гордо, свободно и искренне.
- Поздравляю с праздником родного языка! Желаю беречь его, говорить на нем с любовью и передавать детям как величайшее сокровище нашего народа.
- С Днем письменности и языка! Пусть украинское слово станет для тебя опорой, силой и источником вдохновения, а разговоры всегда будут полны тепла.
- Искренне поздравляю с Днем украинского языка! Пусть наш язык мелодично звучит над всей страной, объединяет сердца и придает веру в лучшее.
- С Днем нашего языка! Желаю, чтобы каждое слово было искренним, каждая мысль – светлой, а украинский язык всегда звучал в нас с радостью и достоинством.
Поздравления с Днем украинского языка и письменности на украинском языке
***
Сегодня у украинцев праздник,
День письменности и языка,
Поздравлять спешим с энтузиазмом,
Сочиняем стихи, поем песни,
Желаем языку процветать,
Народу – чтобы он ее не забывал,
Говорит на родном языке,
Чтобы всех вокруг удивил,
В письменности и речи наша сила,
Как нация объединяет нас,
Чтобы наша гордость возродилась,
И чтобы огонек надежды не погас
***
Родной язык, процветай с годами,
Пусть чтят тебя веками,
Чтобы теплыми и нежными словами,
Ты была у народа на устах.
Поздравляем всех украинцев с праздником,
От всей души желаем добра,
И пусть в мире много разных языков,
Но соловьиный язык у нас один!
***
Поздравляю с Днем письменности,
Нашего родного языка.
Пусть в сердцах она звучит
Пламенно у всех вас.
Берегите ее прекрасную,
Вечно прекрасный, молодой.
Провожайте похвалой
Ее путь по земле.
***
Картинки ко Дню украинского языка и письменности
Поздравления в прозе с Днем украинской письменности и языка / Коллаж 24 Канал
Картинки ко Дню украинской письменности и языка / Коллаж 24 Канал
Картинки ко Дню украинской письменности и языка / Коллаж 24 Канал
Картинки ко Дню украинской письменности и языка / Коллаж 24 Канал
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