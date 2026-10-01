Традиції 24 Привітання З Днем ветерана України 2026 – тематичні листівки, вірші та проза для особливого свята
1 жовтня, 05:45
3

З Днем ветерана України 2026 – тематичні листівки, вірші та проза для особливого свята

Людмила Онуфреїв

1 жовтня в Україні відзначають День ветерана – дату, присвячену людям, які стали на захист держави та пройшли через досвід війни. Це день поваги, вдячності й пам’яті про тих, хто боронив і продовжує боронити Україну.

З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку привітань з Днем ветерана. У ній – щирі слова подяки, підтримки та побажання для тих, чия мужність і відданість заслуговують на особливу шану.

Привітання з Днем ветерана України вірші

***

З Днем ветерана щиро вітаєм,
Здоров'я міцного на довгі роки!
Ми миру і щастя для вас посилаєм,
В житті хай не буде ніколи сльози.
Спасибі за відвагу, за подвиг і волю,
За те, що виборювали кращу долю! 

***

Завдяки вам у нас є новий день,
Радіймо життю попри звуки сирен!
Хай швидше настане омріяний час,
З перемогою й миром для нас!

***

За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі “СЛАВА!”
Українські захисники!
Здоров’я в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, довгий вік усім Вам у дарунок!

***

З Днем ветерана привітання своїми словами

  • З Днем ветерана! Дякуємо вам за мужність, відданість і все, що ви зробили для нашої країни. Міцного здоров'я, спокою в серці та поваги, на яку ви заслуговуєте щодня.
  • Вітаємо з Днем ветерана України! Ваш досвід і стійкість є прикладом для всіх нас. Нехай вдома вас завжди чекають тепло, підтримка і люблячі рідні.
  • З Днем ветерана! Низький уклін кожному й кожній, хто обороняв і продовжує боронити Україну. Бажаємо сили, затишку в оселі й мирного неба над головою.
  • Щиро вітаємо вас з Днем ветерана! Ви пройшли через те, що не кожен здатен уявити. Дякуємо, що ви є. Нехай кожен день приносить більше світла, спокою і добрих новин.
  • З Днем ветерана України! Ви повернулися зі служби, але для нас назавжди залишаєтеся захисниками. Міцного вам здоров'я, вірних друзів поруч і щасливого мирного життя.

Картинки з Днем ветерана України


З Днем ветерана привітання своїми словами / Колаж 24 Каналу


Картинки з Днем ветерана / Колаж 24 Каналу


Листівки з Днем ветерана / Колаж 24 Каналу


Привітання з Днем ветерана / Колаж 24 Каналу

А ще сьогодні День захисника та захисниці України. То і до цього свята ми підготували привітання.

Пов'язані теми:

Традиції 24 Привітання Свято в Україні