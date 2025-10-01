Що цікаво, День ветерана в Україні офіційно встановили у 2004 році Указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Головна мета свята – привернути увагу суспільства до потреб старшого покоління та забезпечити належний соціальний захист ветеранів. Як правильно подякувати ветеранам за захист та що їм побажати – розповідає LifeStyle24.

День ветерана України 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах

Вже стільки літ і стільки зим,

Як відгримів той бій кривавий,

Вони ж ще там, на полі слави,

Уклін їм, мертвим і живим!

Спасибі вам, сивоголові,

Вітчизни-матері сини!

Немає правди у війни,

Вона лиш в мирі та любові!

Зупинись, прислухайся на мить –

Кричать з вогню і мати, і дитина,

Хай буде мир, хай більше не горить

У пеклі війн твоє життя, людино!

***

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки –

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!

Здоров'я в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, довгий вік усім вам у дарунок!

Привітання з Днем ветерана України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ветерана України! Міцного здоров'я вам та чудового настрою в це свято. Хай не болять ваші рани, хай щастя і радість не зникають у ваших оселях. Пишаємося тим, що ви зробили для України!

***

Вітаю вас з Днем ветерана України! Ми пам'ятаємо про тих, хто, не шкодуючи власного життя, захищав рідну землю, наше сьогодення. Прийміть найтепліші побажання міцного здоров'я, затишку та добробуту. Мирного неба вам та вашій родині!

Привітання з Днем ветерана України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Привели шляхи-дороги

Наш народ до перемоги.

І солдати-дідусі

Посміхаються усі.

Це святе жовтневе свято

Треба серцем відчувати!

Придивись: в старих солдат

Сльози радощів блищать!

Хай завжди в усьому світі

Буде мир і щастя дітям,

Бо народжені вони

Для життя, а не війни.

***

Світла пам'ять загиблим у боях за визволення, захист честі та гідності рідного народу. Земний уклін героям війни, які змогли вижити у страшному пеклі ворожих навал та крізь усе життя пронесли любов до Батьківщини. Наш святий обов'язок – шанувати безцінний подвиг ветеранів, зберегти спогади очевидців кривавих років війни для наступних поколінь. Адже той, хто знає ціну свободи, ніколи не дасть повторити трагічних помилок минулого.

Привітання з Днем ветерана України 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Днем ветерана України! Бажаю вам найголовнішого – здоров'я, радості, сил та наснаги, щастя та добробуту, довголіття, добра, миру і віри в краще майбутнє! Нехай всі проблеми та незгоди обходять стороною, а добро, що ви робите, повертається до вас сторицею!

Для написання матеріалу використані джерела: Мала Сторінка та WoMo.