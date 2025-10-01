Что интересно, День ветерана в Украине официально установили в 2004 году Указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Главная цель праздника – привлечь внимание общества к потребностям старшего поколения и обеспечить надлежащую социальную защиту ветеранов. Как правильно поблагодарить ветеранов за защиту и что им пожелать – рассказывает LifeStyle24.

День ветерана Украины 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах

Вже стільки літ і стільки зим,

Як відгримів той бій кривавий,

Вони ж ще там, на полі слави,

Уклін їм, мертвим і живим!

Спасибі вам, сивоголові,

Вітчизни-матері сини!

Немає правди у війни,

Вона лиш в мирі та любові!

Зупинись, прислухайся на мить –

Кричать з вогню і мати, і дитина,

Хай буде мир, хай більше не горить

У пеклі війн твоє життя, людино!

***

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки –

Низький уклін і тричі "СЛАВА!"

Українські захисники!

Здоров'я в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, довгий вік усім вам у дарунок!



***

С Днем ветерана Украины! Крепкого здоровья вам и отличного настроения в этот праздник. Пусть не болят ваши раны, пусть счастье и радость не исчезают в ваших домах. Гордимся тем, что вы сделали для Украины!

***

Поздравляю вас с Днем ветерана Украины! Мы помним о тех, кто, не жалея собственной жизни, защищал родную землю, наше настоящее. Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, уюта и благополучия. Мирного неба вам и вашей семье!



Заметим, что 1 октября также празднуют День защитников и защитниц Украины. Наша редакция уже подготовила поздравления в картинках, прозе и стихах.

***

Привели шляхи-дороги

Наш народ до перемоги.

І солдати-дідусі

Посміхаються усі.

Це святе жовтневе свято

Треба серцем відчувати!

Придивись: в старих солдат

Сльози радощів блищать!

Хай завжди в усьому світі

Буде мир і щастя дітям,

Бо народжені вони

Для життя, а не війни.

***

Светлая память погибшим в боях за освобождение, защиту чести и достоинства родного народа. Земной поклон героям войны, которые смогли выжить в страшном аду вражеских нашествий и сквозь всю жизнь пронесли любовь к Родине. Наш святой долг – уважать бесценный подвиг ветеранов, сохранить воспоминания очевидцев кровавых лет войны для следующих поколений. Ведь тот, кто знает цену свободы, никогда не даст повторить трагических ошибок прошлого.



***

Поздравляю с Днем ветерана Украины! Желаю вам самого главного – здоровья, радости, сил и вдохновения, счастья и благополучия, долголетия, добра, мира и веры в лучшее будущее! Пусть все проблемы и невзгоды обходят стороной, а добро, что вы делаете, возвращается к вам сторицей!

