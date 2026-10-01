З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку привітань з Днем ветерана. У ній – щирі слова подяки, підтримки та побажання для тих, чия мужність і відданість заслуговують на особливу шану.
Привітання з Днем ветерана України вірші
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З Днем ветерана щиро вітаєм,
Здоров'я міцного на довгі роки!
Ми миру і щастя для вас посилаєм,
В житті хай не буде ніколи сльози.
Спасибі за відвагу, за подвиг і волю,
За те, що виборювали кращу долю!
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Завдяки вам у нас є новий день,
Радіймо життю попри звуки сирен!
Хай швидше настане омріяний час,
З перемогою й миром для нас!
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За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі “СЛАВА!”
Українські захисники!
Здоров’я в поміч, щастя в порятунок!
Дай Боже, довгий вік усім Вам у дарунок!
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З Днем ветерана привітання своїми словами
- З Днем ветерана! Дякуємо вам за мужність, відданість і все, що ви зробили для нашої країни. Міцного здоров'я, спокою в серці та поваги, на яку ви заслуговуєте щодня.
- Вітаємо з Днем ветерана України! Ваш досвід і стійкість є прикладом для всіх нас. Нехай вдома вас завжди чекають тепло, підтримка і люблячі рідні.
- З Днем ветерана! Низький уклін кожному й кожній, хто обороняв і продовжує боронити Україну. Бажаємо сили, затишку в оселі й мирного неба над головою.
- Щиро вітаємо вас з Днем ветерана! Ви пройшли через те, що не кожен здатен уявити. Дякуємо, що ви є. Нехай кожен день приносить більше світла, спокою і добрих новин.
- З Днем ветерана України! Ви повернулися зі служби, але для нас назавжди залишаєтеся захисниками. Міцного вам здоров'я, вірних друзів поруч і щасливого мирного життя.
Картинки з Днем ветерана України
З Днем ветерана привітання своїми словами / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем ветерана / Колаж 24 Каналу
Листівки з Днем ветерана / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ветерана / Колаж 24 Каналу
А ще сьогодні День захисника та захисниці України. То і до цього свята ми підготували привітання.