З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку привітань з Днем ветерана. У ній – щирі слова подяки, підтримки та побажання для тих, чия мужність і відданість заслуговують на особливу шану.

Привітання з Днем ветерана України вірші

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З Днем ветерана щиро вітаєм,

Здоров'я міцного на довгі роки!

Ми миру і щастя для вас посилаєм,

В житті хай не буде ніколи сльози.

Спасибі за відвагу, за подвиг і волю,

За те, що виборювали кращу долю!

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Завдяки вам у нас є новий день,

Радіймо життю попри звуки сирен!

Хай швидше настане омріяний час,

З перемогою й миром для нас!

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За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі “СЛАВА!”

Українські захисники!

Здоров’я в поміч, щастя в порятунок!

Дай Боже, довгий вік усім Вам у дарунок!

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З Днем ветерана привітання своїми словами

З Днем ветерана! Дякуємо вам за мужність, відданість і все, що ви зробили для нашої країни. Міцного здоров'я, спокою в серці та поваги, на яку ви заслуговуєте щодня.

Вітаємо з Днем ветерана України! Ваш досвід і стійкість є прикладом для всіх нас. Нехай вдома вас завжди чекають тепло, підтримка і люблячі рідні.

З Днем ветерана! Низький уклін кожному й кожній, хто обороняв і продовжує боронити Україну. Бажаємо сили, затишку в оселі й мирного неба над головою.

Щиро вітаємо вас з Днем ветерана! Ви пройшли через те, що не кожен здатен уявити. Дякуємо, що ви є. Нехай кожен день приносить більше світла, спокою і добрих новин.

З Днем ветерана України! Ви повернулися зі служби, але для нас назавжди залишаєтеся захисниками. Міцного вам здоров'я, вірних друзів поруч і щасливого мирного життя.

Картинки з Днем ветерана України



З Днем ветерана привітання своїми словами / Колаж 24 Каналу





Картинки з Днем ветерана / Колаж 24 Каналу





Листівки з Днем ветерана / Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем ветерана / Колаж 24 Каналу



А ще сьогодні День захисника та захисниці України. То і до цього свята ми підготували привітання.