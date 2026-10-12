З Днем військового капалана 2026 – тематичні картинки, ірші та проза до свята

Військовий капелан не стріляє, не командує й не пише звітів, зате вміє те, чого не навчають жодні курси: вислухати, коли всі навколо мовчать, знайти потрібне слово, коли здається, що його не існує, і просто бути поруч там, де найважче. Це та підтримка, яку неможливо прописати в наказі, але яку відчуває кожен, хто хоч раз опинявся на межі сил.

Державне свято, присвячене військовим капеланам, нагадує, що захист країни тримається не лише на техніці й вишколі, а й на вірі, довірі та людяності. Щоб дякувати було легше, 24 Канал підготував добірку привітань із Днем військового капелана: від коротких повідомлень до більш душевних слів. Обирайте ті, що ближчі саме вам, і не відкладайте: вдячність, висловлена вчасно, цінується найбільше.

Привітання з Днем військового капелана своїми словами

З Днем військового капелана! Дякуємо вам за те, що ви поруч із нашими захисниками в найважчі хвилини. Ваше слово і молитва дають силу, коли її бракує. Нехай Господь береже вас!

Вітаємо вас зі святом! Ви несете світло туди, де темно, і підтримку туди, де важко. Щиро дякуємо за вашу віру, терпіння і добре серце. Міцного вам здоров'я і Божого благословення!

З Днем військового капелана! Ви вмієте знайти слова, коли їх немає, і просто бути поруч, коли це потрібніше за все. Дякуємо за вашу службу. Нехай вам вистачає сил і душевного спокою.

Дякуємо вам, отче! За молитву, за розмову, за тепло, яке ви дарите воїнам далеко від дому. Нехай вас береже Бог, а мирне небо буде над усіма нами. З Днем військового капелана!

З Днем військового капелана! Ваша служба тримає не лише тіло, а й дух. Дякуємо, що ви поруч із нашими захисниками. Здоров'я вам, віри і світлих днів!

З Днем військового капелану вірші

***

За Вашу чуйність і терпіння,

За щире слово у біді

Прийміть подяку за служіння

Й за світло в кожнім добрім дні.

Нехай Вас оминає втома,

Хай буде спокій на душі.

Нехай любов зігріє вдома,

А дні приходять лиш хороші.

***

Ти вмієш слухати й почути,

Знайти розраду у словах.

Бажаю в мирний день забути

Про біль і втрати, сум і страх.

Нехай тебе любов зігріє,

Хай поруч будуть доброта,

І кожна світла добра мрія

У дійсність радісну зроста.

***

Нехай тебе підтримують у слові,

Коли тривога стукає в вікно.

Бажаю щастя, спокою, любові

І миру, на який чекаємо давно.

Хай добрі люди будуть неодмінно

З тобою поруч у важкі часи.

Нехай добро, яке даруєш щоднини,

Вертається у світлих голосах весни.

***

З Днем військового капелану картинки українською



Привітання з Днем військового капелану / Колаж 24 Канала



З Днем військового капелана картинки / Кола 24 Каналу



Привітання з Днем військового капелана картинки / Кола 24 Каналу



День військового капелану привітання / Колаж 24 Каналу





День військового капелану привітання / Колаж 24 Каналу



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