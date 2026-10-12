Державне свято, присвячене військовим капеланам, нагадує, що захист країни тримається не лише на техніці й вишколі, а й на вірі, довірі та людяності. Щоб дякувати було легше, 24 Канал підготував добірку привітань із Днем військового капелана: від коротких повідомлень до більш душевних слів. Обирайте ті, що ближчі саме вам, і не відкладайте: вдячність, висловлена вчасно, цінується найбільше.
Привітання з Днем військового капелана своїми словами
- З Днем військового капелана! Дякуємо вам за те, що ви поруч із нашими захисниками в найважчі хвилини. Ваше слово і молитва дають силу, коли її бракує. Нехай Господь береже вас!
- Вітаємо вас зі святом! Ви несете світло туди, де темно, і підтримку туди, де важко. Щиро дякуємо за вашу віру, терпіння і добре серце. Міцного вам здоров'я і Божого благословення!
- З Днем військового капелана! Ви вмієте знайти слова, коли їх немає, і просто бути поруч, коли це потрібніше за все. Дякуємо за вашу службу. Нехай вам вистачає сил і душевного спокою.
- Дякуємо вам, отче! За молитву, за розмову, за тепло, яке ви дарите воїнам далеко від дому. Нехай вас береже Бог, а мирне небо буде над усіма нами. З Днем військового капелана!
- З Днем військового капелана! Ваша служба тримає не лише тіло, а й дух. Дякуємо, що ви поруч із нашими захисниками. Здоров'я вам, віри і світлих днів!
З Днем військового капелану вірші
***
За Вашу чуйність і терпіння,
За щире слово у біді
Прийміть подяку за служіння
Й за світло в кожнім добрім дні.
Нехай Вас оминає втома,
Хай буде спокій на душі.
Нехай любов зігріє вдома,
А дні приходять лиш хороші.
***
Ти вмієш слухати й почути,
Знайти розраду у словах.
Бажаю в мирний день забути
Про біль і втрати, сум і страх.
Нехай тебе любов зігріє,
Хай поруч будуть доброта,
І кожна світла добра мрія
У дійсність радісну зроста.
***
Нехай тебе підтримують у слові,
Коли тривога стукає в вікно.
Бажаю щастя, спокою, любові
І миру, на який чекаємо давно.
Хай добрі люди будуть неодмінно
З тобою поруч у важкі часи.
Нехай добро, яке даруєш щоднини,
Вертається у світлих голосах весни.
***
З Днем військового капелану картинки українською
Привітання з Днем військового капелану / Колаж 24 Канала
З Днем військового капелана картинки / Кола 24 Каналу
Привітання з Днем військового капелана картинки / Кола 24 Каналу
День військового капелану привітання / Колаж 24 Каналу
День військового капелану привітання / Колаж 24 Каналу
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