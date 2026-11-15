З Початком Різдвяного посту 2026 – листівки та привітання своїми словами

До Різдва ще є час, але підготовка до нього починається не з прикрашання ялинки чи пошуку подарунків. Різдвяний піст нагадує, що іноді найкраще, що ми можемо зробити для себе та близьких, – це сповільнитися, відпустити образи й додати у своє життя трохи більше доброти. Адже стриматися від зайвого шматочка торта простіше, ніж від різкого слова.

З нагоди початку Різдвяного посту варто побажати рідним душевного спокою, терпіння та світлих думок. 24 Канал зібрав щирі привітання з початком посту, які допоможуть передати близьким тепло й підтримку напередодні Різдва. Привітання з Початком Рідного посту своїми словами З початком Різдвяного посту! Нехай ці дні стануть часом тиші, світла й доброти. Бажаю миру в серці, тепла в родині та віри, що найкраще ще попереду.

Благословенного посту! Хай цей час допоможе відпустити зайвий неспокій і залишити в житті найголовніше: любов, вдячність і людей, які поруч.

З початком Різдвяного посту! Нехай кожен день наближає до свята не лише календарем, а й добрими вчинками, щирими розмовами та світлими думками.

Бажаю тобі світлого та спокійного посту. Нехай у твоєму домі буде тепло, у душі мир, а в серці надія, що Різдво принесе радість усім, кого ти любиш.

З початком посту! Нехай цей час буде для тебе паузою, у якій можна перевести подих, подякувати за пережите й помолитися за тих, хто далеко, але завжди в думках.

Вітаю з початком Різдвяного посту! Хай він буде легким для душі, а кожен день наповнюється добром, світлом і тихою вірою, що все буде добре. Нехай Бог береже тебе й твою родину. Привітання з Початком Різдвяного посту картинки Привітання з Початком Рідвяного посту / Колаж 24 Каналу

Картинки з Початком Рідвяного посту / Колаж 24 Каналу



Привітання з Початком Рідвяного посту своїми словами / Колаж 24 Каналу

Привітання з Початком Рідвяного посту / Колаж 24 Каналу



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