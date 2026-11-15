С началом Рождественского поста 2026 – открытки и поздравления своими словами

По случаю начала Рождественского поста стоит пожелать родным душевного покоя, терпения и светлых мыслей. 24 Канал собрал искренние поздравления с началом поста, которые помогут передать близким тепло и поддержку в канун Рождества.

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Поздравления с началом Рождественского поста своими словами

С началом Рождественского поста! Пусть эти дни станут временем тишины, света и доброты. Желаю мира в сердце, тепла в семье и веры в то, что лучшее еще впереди.

Благословенного поста! Пусть это время поможет отпустить лишнее беспокойство и оставить в жизни самое главное: любовь, благодарность и людей, которые рядом.

С началом Рождественского поста! Пусть каждый день приближает к празднику не только по календарю, но и добрыми поступками, искренними разговорами и светлыми мыслями.

Желаю тебе светлого и спокойного поста. Пусть в твоем доме будет тепло, в душе – покой, а в сердце – надежда, что Рождество принесет радость всем, кого ты любишь.

С началом поста! Пусть это время станет для тебя паузой, в которой можно перевести дух, поблагодарить за пережитое и помолиться за тех, кто далеко, но всегда в мыслях.

Поздравляю с началом Рождественского поста! Пусть он будет легким для души, а каждый день наполняется добром, светом и тихой верой в то, что все будет хорошо. Пусть Бог хранит тебя и твою семью.

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Поздравления с началом Рождественского поста: картинки

Поздравления с началом Рождественского поста / Коллаж 24 Канала

Картинки с началом Рождественского поста / Коллаж 24 Канала



Поздравления с началом Рождественского поста своими словами / Коллаж 24 Канала

Поздравления с началом Рождественского поста / Коллаж 24 Канала



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