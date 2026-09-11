З Рош га-Шана 2026 – красиві листівкі, вірші та привітанян своїми словами до свята
Свято Рош га-Шана пов'язане з молитвою, переосмисленням року, надією та побажаннями добра близьким. Тож якщо хочеться привітати рідних, друзів чи колег і побажати їм миру, щастя та гармонії, але слова чомусь традиційно закінчилися на "всього найкращого".
24 Канал зібрав теплі привітання з Рош га-Шана, щоб вам залишилося лише обрати своє. Без довгих пошуків і творчих мук: копіюєте, надсилаєте – і можна з чистою совістю повертатися до святкових смаколиків.
Привітання з Рош га-Шана у віршах
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У Рош га-Шана, в єврейський Новий рік,
Поспішаю привітати кожного з нас.
Щоб вам жилося без гіркоти, негараздів!
Терпіння вам і грошиків запас.
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Бажаю миру Вашим сім’ям,
В душі нехай цвіте весна,
Нехай Господь молитви чує,
Рош га-Шана, Рош га-Шана!
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Хай тобі свято Рош га-Шана
Яскраві миті подарує!
Хай буде щастя і пошана
І сонце в щічку поцілує!
Здоров'я міцного бажаю,
Нехай всі збудуться думки,
І щастя без кінця і краю,
Багатства, миру й доброти!
Привітання з Рош га-Шана своїми словами
- Вітаю з Рош га-Шана! Бажаю миру, здоров’я і тепла вашим близьким. Нехай новий рік буде добрим, спокійним і принесе більше радісних моментів. Шана това уметука!
- З Рош га-Шана! Нехай у домі завжди буде затишно, за святковим столом збираються найдорожчі люди, а новий рік принесе здоров’я, любов і багато хороших новин. Бажаю солодкого року!
- Бажаю доброго і солодкого року, міцного здоров’я, миру та щастя. Нехай усе хороше, чого ви чекаєте, обов’язково станеться.
- Вітаю з Рош га-Шана! Хочу побажати простих, але найважливіших речей — щоб усі були здорові, рідні були поруч, а в житті було більше спокою, добра і приводів усміхатися. Нехай рік буде щасливим!
- З Рош га-Шана! Нехай цей рік буде солодким, як яблука з медом, і добрим до вас. Бажаю побільше приємних зустрічей, хороших новин і моментів, які хочеться запам’ятати. Шана това!
Привітання з Рош га-Шана картинка
Привітання з Рош га-Шана / Колаж 24 Каналу
Привітання з Рош га-Шана картинки / Колаж 24 Каналу
Картинки з Рош га-Шана / Колаж 24 Каналу
Привітання з Рош га-Шана / Колаж 24 Каналу
Маємо ще одну добірку привітань з Рош га-Шана, щоб усім вистачило.