LifeStyle24 підготував красиві привітання з Рош га-Шана у картинках, прозі й віршах для ваших рідних і близьких. Подаруйте їм гарний настрій і позитивні емоції у це свято.

Привітання з Рош га-Шана 2025: картинки, проза й вірші

Прийшов Рош га-Шана, пора веселитися і святкувати! Бажаю, щоб у домі були достаток, затишок, радість і мир. Нехай кожен день нового року буде яскравим, позитивним і світлим. Нехай Небеса оберігають усю родину від лиха, дарують щастя і гармонію, посмішки і тепло!

***

У добре свято Рош га-Шана надсилаю свої привітання і найщиріші побажання миру, щастя, любові. Нехай затрубить шофар і геть підуть усі біди, усі тривоги, усі дурні думки. Я бажаю прощення за всі гріхи і славного року попереду – року для радості, добрих вчинків, благих звісток.

***

Нехай гріхи в минулому лишаються,

Усі погане забувається,

Нехай удача усміхнеться,

І дім ваш щастям наповниться.

***

Хай тобі свято Рош га-Шана

Яскраві миті подарує!

Хай буде щастя і пошана

І сонце в щічку поцілує!

Здоров'я міцного бажаю,

Нехай всі збудуться думки,

І щастя без кінця і краю,

Багатства, миру й доброти!

***

Будьте вписані в Книгу Життя! Ось і Рош га-Шана прийшов до наших дверей, з настанням нового року, хай він буде солодким як найсолодші з можливих смаколиків, хай мине без лиха і принесе всім нам радість. Зі святом, нехай воно пройде щасливо і вдало.

***

Вітаю! Нехай свято Рош га-Шана принесе неймовірний життєвий успіх, вірну удачу і кохання, велике щастя й добробут. Нехай будуть почуті молитви і послано все те, про що мріялося. Нехай життя супроводжується милосердям, добротою душі та справедливістю. Нехай смачними будуть хала і медові яблука.

***

У Рош га-Шана,

В єврейський Новий рік,

Поспішаю привітати кожного з нас.

Щоб вам жилося без гіркоти, негараздів!

Терпіння вам і грошиків запас.

***

Бажаю миру вашим сім'ям,

У душі нехай цвіте весна,

Нехай Господь молитви чує,

Рош га-Шана, Рош га-Шана!