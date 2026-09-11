24 Канал зібрав теплі привітання з Рош га-Шана, щоб вам залишилося лише обрати своє. Без довгих пошуків і творчих мук: копіюєте, надсилаєте – і можна з чистою совістю повертатися до святкових смаколиків.

Привітання з Рош га-Шана у віршах

***

У Рош га-Шана, в єврейський Новий рік,

Поспішаю привітати кожного з нас.

Щоб вам жилося без гіркоти, негараздів!

Терпіння вам і грошиків запас.

***

Бажаю миру Вашим сім’ям,

В душі нехай цвіте весна,

Нехай Господь молитви чує,

Рош га-Шана, Рош га-Шана!

***

Хай тобі свято Рош га-Шана

Яскраві миті подарує!

Хай буде щастя і пошана

І сонце в щічку поцілує!

Здоров'я міцного бажаю,

Нехай всі збудуться думки,

І щастя без кінця і краю,

Багатства, миру й доброти!

Привітання з Рош га-Шана своїми словами

Вітаю з Рош га-Шана! Бажаю миру, здоров’я і тепла вашим близьким. Нехай новий рік буде добрим, спокійним і принесе більше радісних моментів. Шана това уметука!

З Рош га-Шана! Нехай у домі завжди буде затишно, за святковим столом збираються найдорожчі люди, а новий рік принесе здоров’я, любов і багато хороших новин. Бажаю солодкого року!

Бажаю доброго і солодкого року, міцного здоров’я, миру та щастя. Нехай усе хороше, чого ви чекаєте, обов’язково станеться.

Вітаю з Рош га-Шана! Хочу побажати простих, але найважливіших речей — щоб усі були здорові, рідні були поруч, а в житті було більше спокою, добра і приводів усміхатися. Нехай рік буде щасливим!

З Рош га-Шана! Нехай цей рік буде солодким, як яблука з медом, і добрим до вас. Бажаю побільше приємних зустрічей, хороших новин і моментів, які хочеться запам’ятати. Шана това!

Привітання з Рош га-Шана картинка



Привітання з Рош га-Шана / Колаж 24 Каналу





Привітання з Рош га-Шана картинки / Колаж 24 Каналу





Картинки з Рош га-Шана / Колаж 24 Каналу





Привітання з Рош га-Шана / Колаж 24 Каналу



Маємо ще одну добірку привітань з Рош га-Шана, щоб усім вистачило.





