24 Канал собрал теплые поздравления с Рош га-Шана, чтобы вам осталось только выбрать подходящее. Без долгих поисков и творческих мучений: скопируйте, отправьте – и можно с чистой совестью возвращаться к праздничным лакомствам.
Поздравления с Рош га-Шана в стихах
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У Рош га-Шана, в єврейський Новий рік,
Поспішаю привітати кожного з нас.
Щоб вам жилося без гіркоти, негараздів!
Терпіння вам і грошиків запас.
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Бажаю миру Вашим сім’ям,
В душі нехай цвіте весна,
Нехай Господь молитви чує,
Рош га-Шана, Рош га-Шана!
***
Хай тобі свято Рош га-Шана
Яскраві миті подарує!
Хай буде щастя і пошана
І сонце в щічку поцілує!
Здоров'я міцного бажаю,
Нехай всі збудуться думки,
І щастя без кінця і краю,
Багатства, миру й доброти!
Поздравление с Рош га-Шана своими словами
- Поздравляю с Рош га-Шана! Желаю мира, здоровья и тепла вашим близким. Пусть новый год будет добрым, спокойным и принесет больше радостных моментов. Шана това уметука!
- С Рош га-Шана! Пусть в доме всегда будет уютно, за праздничным столом собираются самые дорогие люди, а новый год принесет здоровье, любовь и много хороших новостей. Желаю сладкого года!
- Желаю доброго и сладкого года, крепкого здоровья, мира и счастья. Пусть все хорошее, чего вы ждете, обязательно сбудется.
- Поздравляю с Рош га-Шана! Хочу пожелать простых, но самых важных вещей – чтобы все были здоровы, родные были рядом, а в жизни было больше спокойствия, добра и поводов для улыбок. Пусть год будет счастливым!
- С Рош га-Шана! Пусть этот год будет сладким, как яблоки с медом, и добрым к вам. Желаю побольше приятных встреч, хороших новостей и моментов, которые хочется запомнить. Шана това!
Поздравление с Рош га-Шана картинка
Поздравления с Рош га-Шана / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Рош га-Шана – картинки / Коллаж 24 Канала
Картинки с Рош га-Шана / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Рош ха-Шана / Коллаж 24 Канала
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