24 Канал собрал теплые поздравления с Рош га-Шана, чтобы вам осталось только выбрать подходящее. Без долгих поисков и творческих мучений: скопируйте, отправьте – и можно с чистой совестью возвращаться к праздничным лакомствам.

Поздравления с Рош га-Шана в стихах

***

У Рош га-Шана, в єврейський Новий рік,

Поспішаю привітати кожного з нас.

Щоб вам жилося без гіркоти, негараздів!

Терпіння вам і грошиків запас.

***

Бажаю миру Вашим сім’ям,

В душі нехай цвіте весна,

Нехай Господь молитви чує,

Рош га-Шана, Рош га-Шана!

***

Хай тобі свято Рош га-Шана

Яскраві миті подарує!

Хай буде щастя і пошана

І сонце в щічку поцілує!

Здоров'я міцного бажаю,

Нехай всі збудуться думки,

І щастя без кінця і краю,

Багатства, миру й доброти!

Поздравление с Рош га-Шана своими словами

Поздравляю с Рош га-Шана! Желаю мира, здоровья и тепла вашим близким. Пусть новый год будет добрым, спокойным и принесет больше радостных моментов. Шана това уметука!

С Рош га-Шана! Пусть в доме всегда будет уютно, за праздничным столом собираются самые дорогие люди, а новый год принесет здоровье, любовь и много хороших новостей. Желаю сладкого года!

Желаю доброго и сладкого года, крепкого здоровья, мира и счастья. Пусть все хорошее, чего вы ждете, обязательно сбудется.

Поздравляю с Рош га-Шана! Хочу пожелать простых, но самых важных вещей – чтобы все были здоровы, родные были рядом, а в жизни было больше спокойствия, добра и поводов для улыбок. Пусть год будет счастливым!

С Рош га-Шана! Пусть этот год будет сладким, как яблоки с медом, и добрым к вам. Желаю побольше приятных встреч, хороших новостей и моментов, которые хочется запомнить. Шана това!

Поздравление с Рош га-Шана картинка



Поздравления с Рош га-Шана / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Рош га-Шана – картинки / Коллаж 24 Канала





Картинки с Рош га-Шана / Коллаж 24 Канала





Поздравления с Рош ха-Шана / Коллаж 24 Канала



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