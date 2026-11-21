З 15 листопада по 24 грудня християни дотримуються Різдвяного посту. Протягом 40 днів віряни утримуються від споживання деяких продуктів.

Зокрема, це стосується молока, сиру, вершкового масла, яєць, м'яса та птиці. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці висловився щодо суворих харчових обмежень під час посту. За словами отця, його суть полягає зовсім не в дієті.

Чи можна їсти ковбасу у піст

Священник ПЦУ Олексій Філюк зауважив, що варену ковбасу їсти можна, адже справжнього м'яса там зазвичай небагато. Піст не є дієтою, тож не варто перетворювати його на фанатизм чи зайві переживання через кожен шматочок на тарілці.

Як зазначив отець Олексій, набагато небезпечніше за порушення гастрономічних правил – ображати одне одного та накопичувати злість. Філюк закликав людей не "їсти" один одного морально, жити просто, щиро й з любов'ю до життя, залишаючись відкритими та безпосередніми, як діти.

Водночас він нагадав про здоровий глузд: хто має міцне здоров'я, хай постить, а хто відчуває слабкість, нехай не створює собі зайвих спокус і не шкодить організму.

На думку отця Олексія, вірянам важливо зберігати внутрішній спокій, радіти кожному дню та не перетворювати духовну практику на формальність. Живе спілкування, доброзичливість і турбота про ближніх важать значно більше, ніж жорсткий контроль свого харчування.

Днями ми розповідали, чи треба постити два дні перед Святим Причастям.