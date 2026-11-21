Зокрема, це стосується молока, сиру, вершкового масла, яєць, м'яса та птиці. Священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці висловився щодо суворих харчових обмежень під час посту. За словами отця, його суть полягає зовсім не в дієті.

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Чи можна їсти ковбасу у піст

Священник ПЦУ Олексій Філюк зауважив, що варену ковбасу їсти можна, адже справжнього м'яса там зазвичай небагато. Піст не є дієтою, тож не варто перетворювати його на фанатизм чи зайві переживання через кожен шматочок на тарілці.

Як зазначив отець Олексій, набагато небезпечніше за порушення гастрономічних правил – ображати одне одного та накопичувати злість. Філюк закликав людей не "їсти" один одного морально, жити просто, щиро й з любов'ю до життя, залишаючись відкритими та безпосередніми, як діти.

Водночас він нагадав про здоровий глузд: хто має міцне здоров'я, хай постить, а хто відчуває слабкість, нехай не створює собі зайвих спокус і не шкодить організму.

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На думку отця Олексія, вірянам важливо зберігати внутрішній спокій, радіти кожному дню та не перетворювати духовну практику на формальність. Живе спілкування, доброзичливість і турбота про ближніх важать значно більше, ніж жорсткий контроль свого харчування.

Днями ми розповідали, чи треба постити два дні перед Святим Причастям.