Грех ли чистить зубы перед Таинством Святого Причастия: точный ответ священника ПЦУ

Среди верующих до сих пор бытует мнение, что утренняя гигиена перед таинством Евхаристии нарушает духовные правила. Однако священник Православной Церкви Украины Николай Гандзюк опроверг это распространенное суеверие.

Об этом он подробнее рассказал в своем тиктоке.

Можно ли чистить зубы перед Причастием

Часто люди искренне боятся чистить зубы утром перед исповедью и Причастием, поскольку опасаются случайно проглотить каплю воды или зубной пасты и тем самым нарушить евхаристический пост.

Церковная традиция действительно предусматривает воздержание от пищи и напитков перед литургией, чтобы верующий принимал Тело и Кровь Христа натощак. Однако священник ПЦУ призвал отделять строгую аскетическую дисциплину от элементарной гигиены тела.

По словам отца Николая, регулярный уход за собой не имеет никакого отношения к греху, а страх осквернить таинство гигиеническими процедурами – лишь ложный народный миф. Напротив, чистые зубы и свежее дыхание свидетельствуют о базовом уважении к священнику во время исповеди и к людям, находящимся рядом в храме. Главное во время утренних сборов – сосредоточиться на чистоте собственного сердца, искреннем раскаянии и добрых мыслях.

На днях наша редакция рассказывала, можно ли верить в Бога, но не ходить в церковь.