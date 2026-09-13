Можно ли христианам читать Коран: священник ПЦУ дал четкий ответ

Вопрос о том, может ли христианин углубляться в тексты других религий, часто вызывает ожесточенные споры среди верующих. Священник ПЦУ Алексей Филюк поставил точку в дискуссии о чтении Корана.

Он изложил позицию Церкви в своем фейсбуке.

Можно ли христианам читать Коран

Христианам не запрещено читать священную книгу мусульман, однако главным духовным ориентиром для них должна оставаться Библия. Отвечая на вопрос, отец Алексей вспомнил слова апостола Павла: "Все нам дозволено, но не все полезно".

Как отметил священник ПЦУ, если знакомство с другими текстами способствует расширению кругозора и духовному росту, в этом нет ничего плохого, ведь в самом Коране ничего плохого не написано.

В то же время Филюк подчеркнул, что христиане прежде всего должны руководствоваться Священным Писанием.

Лучше изучать Библию, потому что мы – христиане. Христиане должны читать Слово Божие, Евангелие. Можно почитать и Коран, но у нас есть свое, христианское, поэтому давайте будем придерживаться своего,

– подчеркнул отец Алексей.

Он также добавил, что изучение других вероучений является нормальной практикой, приведя в пример семинарию, где будущие священнослужители обязательно проходят курс сравнительного богословия и изучают различные религиозные течения. Впрочем, для каждого верующего ключевым остается сохранение собственной религиозной идентичности и ежедневное следование христианским заповедям.

Ранее Алексей Филюк уже рассказывал, можно ли христианам гневаться.